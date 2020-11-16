Эксперт рассказал, почему американские санкции не работают с Россией

Санкт-Петербург, 16 ноября. Западные санкции, направленные против российской нефтегазовой сферы, имеют временный эффект, который не в состоянии существенно затормозить ее развитие. Нефтегазовые компании сумели компенсировать ограничения в технологической сфере за счет развития собственных производств, а снижение ключевой ставки ЦБ открыло им возможность заимствований на внутреннем рынке. Об этом в эфире Медиагруппы «Патриот» заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Даже в условиях санкций направления, связанные с геологоразведкой и бурением, имеют достаточную техническую поддержку в России. Во-первых, часть технологий уже была развита в советские времена. И во-вторых, санкции вынудили нас развивать данные компетенции внутри нефтегазовых компаний, и эти компетенции сейчас есть. Многие компании с американскими названиями юридически являются российскими. Поэтому, несмотря на санкции, они продолжают работу там, где это выгодно. То есть наша ресурсная база обеспечена этими компаниями», — сказал эксперт.

По его словам, российская нефтегазовая сфера пока еще имеет проблемы с доступными кредитами для своего развития, но и они постепенно решаются.