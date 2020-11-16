Германии предрекли новый обвал ВВП

Нью-Йорк, 16 ноября. Введение карантинных мер способно вновь пошатнуть экономику Германии. Из-за ограничения работы предприятий аналитики угрожают Берлину обвалом ВВП.

Главная экономика Евросоюза готовится к новому локдауну в связи с резким ростом числа пациентов с COVID-19. Власти Германии не исключают, что им придется вновь остановить работу производств и предприятий сферы услуг. Подобная политика способна нанести новый удар по и без того ослабленной финансовой системе страны.

Берлину оказалось трудно балансировать между безопасностью населения и стабильностью экономики, пишет американское издание Bloomberg. Прогнозы аналитиков говорят о том, что обвал будет достаточно ощутимым, однако не повторит последствий первого карантина.

Защитить Германию и всю еврозону от новых трудностей сможет пакет стимулирующих мер, сообщила ФАН заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. В следующем году финансовый сектор ждет восстановление с компенсирующим ростом в размере около 4-6%.