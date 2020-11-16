Звезда «Шерлока Холмса» Мартин Фримен закрутил новый роман

Лондон, 16 ноября. Британский актер Мартин Фримен впервые после болезненного разрыва с экс-возлюбленной был замечен выходящим из своих апартаментов в компании незнакомки.

Обладатель премии «Эмми», 49-летний актер приобрел невероятную популярность после участия в сериале «Шерлок Холмс» и съемках в трех частях «Хоббита», являющихся приквелом культового «Властелина колец».

Согласно информации, которую транслируют западные таблоиды, Фримен впервые появился на публике в сопровождении новой подруги. Личность загадочной девушки пока остается тайной.

В 2016 году Фримен расстался с Амандой Эббингтон, знакомство с которой произошло на съемочной площадке фильма Men Only 15 лет назад. Она же впоследствии сыграла роль супруги доктора Ватсона в сериале о Шерлоке Холмсе. За время отношений Фримен и Эббингтон стали счастливыми родителями двоих детей — сына Джо и дочери Грэйс.

В прошлом месяце на видеосервисе Start состоялась премьера отечественного сериала «Шерлок в России», основанного на культовом произведении Артура Конана Дойла. Главную роль в картине исполнил актер Максим Матвеев.