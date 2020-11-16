Мурашко рассказал о новой схеме лечения коронавируса

Москва, 16 ноября. Новый эффективный подход к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией разработали в Министерстве здравоохранения России.

Новая схема заключается в этапности лечения. В больницах будут разворачивать койки для первичного приема болеющих коронавирусом. Обычно в стационары поступают пациенты, у которых инфекция протекает в средней или тяжелой форме. Для них будут использовать особо оснащенные места.

Затем пациентов будут переводить на долечивание. В частности, направлять в профилактории и санаторно-курортные учреждения, объяснил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24». Коечный фонд загружен на 90% в 17 регионах страны, передает «Ридус».