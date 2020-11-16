Виктория Дайнеко очаровала фанатов фотографией в открытом топе из спальни

Москва, 16 ноября. Певица Виктория Дайнеко поделилась с поклонниками смелым снимком из своей спальни.

На фото исполнительница сидит на полу на фоне разбросанных вещей. Дайнеко сфотографировала себя в зеркале на камеру смартфона. На снимке на певице надеты черные кожаные брюки и короткий топ с глубоким декольте.

«Подумаешь, беспорядок», — написала в посте 33-летняя знаменитость.

Певица буквально очаровала поклонников новой фотографией. Фанаты отметили, что на снимке в первую очередь внимание привлекает сама Дайнеко, а вовсе не беспорядок.

«Вика, носите всегда такие топы, вам идет»; «Беспорядок никто не заметит»; «Твои глаза отвлекают от этого беспорядка»; «Тут не беспорядок в глаза бросается», — написали восхищенные комментаторы.

Виктория Дайнеко стала популярна после победы в пятом сезоне «Фабрики звезд». Руководительницей этого проекта была заслуженная артистка Алла Пугачева. Дайнеко признавалась, что после окончания шоу потеряла связь с Примадонной.