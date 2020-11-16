Путин и Нетаньяху обсудили поставки вакцины от COVID-19 в Израиль

Москва, 16 ноября. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили поставки российской вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонных переговоров главы России и Израиля обсудили борьбу с COVID-19 и перспективы сотрудничества по изобретенной в РФ вакцине.

Путин и Нетаньяху обменялись мнениями о предпринимаемых странами ограничительных и профилактических мерах. Также они затронули вопрос о возможных поставках российской вакцины и ее производства в Израиле.