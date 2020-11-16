Депутат Морозов: Обеспечение лекарствами входит в систему безопасности РФ

В России продлевается на год, до 1 января 2022 года, процедура ускоренной регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения COVID-19. Упрощенный порядок позволит в максимально короткие сроки получить разрешительные документы для применения лекарств и использования медицинских изделий, что может положительно повлиять и на решение проблемы сложившегося сегодня дефицита лекарств в аптеках в России.

Лекарственное обеспечение является важнейшей частью систем здравоохранения и национальной безопасности страны. Здесь очень важно единство работы всех органов власти: исполнительной и законодательной. Мы за последние годы приняли ряд важнейших законов: это и ввод в гражданский оборот лекарственных средств, и обязательная маркировка, и борьба с фальсификатом и, по поручению президента, социально значимый закон о создании единого федерального регистра льготников.

Однако с конца октября представители фармрынка сообщают о нехватке антибиотиков и противовирусных средств, а аптеки жалуются на перебои с поставками. Мониторинг обеспеченности антикоронавирусной продукцией ведется постоянно, на государственном уровне, по всей Российской Федерации. Спрос на лекарства на фоне пандемии вырос в несколько раз.

Мы постоянно мониторили эту тему несколькими парламентскими слушаниями и круглыми столами. Конечно, в период коронавируса был принят ряд решений, и среди них — порядок регистрации лекарственных средств в той части, которая касается лечения коронавируса. Одно из самых значимых решений — это создание федерального центра по лекарственному обеспечению. В России появится Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Распоряжение о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Центр будет заниматься закупками медикаментов в рамках федеральных программ, в частности препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок. Организация будет также вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в медикаментах в регионах. Это поможет предотвращать возможные перебои с поставками препаратов и заранее формировать необходимый резерв. Планируется, что он будет готов к работе в начале следующего года.

Когда мы говорим о лекарственном обеспечении, то речь идет о трех сегментах: амбулаторном, госпитальном и льготниках, которые имею право на получение бесплатных лекарств. Дефицит связывали с маркировкой, но это — не единственная причина. Маркировка очень нужна, чтобы убрать контрафакт, фальсификаты и двойные продажи. И здесь сложилось несколько факторов: сама маркировка как новый элемент, относительный дефицит лекарственных средств и абсолютный дефицит там, где они были просто расхватаны людьми.

Сейчас ситуация налаживается. В Госдуме работает отдельная межфракционная рабочая группа, который держит руку на пульсе во всех направлениях. Мы уже внесли законопроект, который касается регулировки аптечных сетей, ухода от монополии и определенного ценообразования.

Кстати, по ценообразованию: первый закон, который был принят в феврале, когда факт пандемии уже был налицо, — это как раз закон о полномочиях правительства проводить мониторинг субъектов РФ, который в случае обнаружения необоснованного повышения цен на лекарства и медицинские изделия позволял ограничивать их. Тем самым мы избежали в то тяжелое время дефицита антивирусных препаратов, защитных масок и многого другого.

Но понятно, что вся эта работа требует ежедневного мониторинга и работы со всеми. Мы приняли закон о предельной отпускной цене у оптовиков и в розницу, по которому ценовой рост может регистрироваться не чаще одного раза в год. При этом если в референтных странах наблюдается снижение цены, то и в нашей стране цена должна сразу идти вниз.

И конечно, я не могу не сказать о потрясающем решении президента в отношении редких тяжелых орфанных заболеваний, финансирование которых субъекты в большинстве своем не тянули. Налоговые изменения подразумевают, что 2% повышения налога для зарабатывающих более 5 млн рублей в год пойдут на лечение орфанных заболеваний, включая спинально-мышечную атрофию.

Совсем недавно мы обсуждали и принимали государственную программу по фармацевтике. Министерству промышленности поставлены задачи и по вакцинам, и по биологическим препаратам, и по лекарствам. У нас, конечно, динамика очень хорошая, но пока ее до конца не хватает. Тем не менее, отечественные производители работают круглосуточно, чтобы ускоренно восполнить дефицит лекарств на рынке. А в новом проекте бюджета лекарственное обеспечение — вообще в приоритете.