Эксперт объяснил, как США и Польша будут дальше атаковать «Газпром»

Санкт-Петербург, 16 ноября. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев видит серьезную угрозу для реализации проекта «Северный поток — 2». По мнению политика, Польша и США имеют возможность не допустить запуск трубопровода.

Валерий Селезнев в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказал об угрозах для «Северного потока — 2».

«Чем реалистичнее мы будем смотреть на то, что произошло, и то, что проделали поляки, — тем легче [нам] будет воспринимать действительность. Конечно, мы можем забрасывать лозунгами, что поляки — неадекватные, совершают непонятные и странные юридические действия, которые безусловно будут оспорены в суде. Но для меня эта безусловность — неочевидна. Я понимаю, что у них есть все юридические основания начиная с 2015 года проделать то, что они проделали. Я вижу в этом некую юридическую ловушку», — говорит депутат, напоминая о решении польского регулятора оштрафовать «Газпром» на 7,6 млрд долларов из-за проекта «Северный поток — 2».

По мнению эксперта, это решение может заставить партнеров «Газпрома» потребовать назад свои инвестиции.

«Там было предписание со стороны поляков в адрес «Газпрома» и в адрес пяти европейских партнеров «Газпрома», которые являются инвестпартнерами. Как раз в результате действий поляков не состоялся полноценный консорциум, и эти партнеры выступили как инвесторы. А что, если польские решения загонят ситуацию в такую точку, в которой инвесторы выставят претензии Nord Stream и предъявят к возврату те инвестиции, которые они вложили, вместе со всеми штрафами?» — предположил Селезнев.

Он отметил ужесточение американских санкций.