Ученые рассказали, как частица Солнца может уничтожить Землю

Москва, 16 ноября. Разрушительную мощь Солнца можно оценить, если смоделировать ситуацию, при которой на Землю попадает фрагмент звезды.

Цивилизация будет погибать разными способами, в зависимости от того, какая часть Солнца упадет на Землю. Если приземлится фрагмент хромосферы, то плотность земной атмосферы уничтожит его. Однако при наполнении сформировавшего вакуума возникнет взрыв, сообщает Planet Today.

Кусочек фотосферы звезды будет генерировать на Земле мощное свечение. Оно сожжет все, что находится рядом. Часть солнечной короны вызовет термоядерный взрыв, уничтожающий все живое на планете. Ранее ученые выяснили, что реактивный импульс от теплового излучения Солнца может изменить орбиту астероида так, что он попадет в Землю, передает «Ридус».