Экстрасенс Миронова раскрыла подробности личной жизни Колтового

Экстрасенс Дарья Миронова в беседе с ФАН раскрыла подробности личной жизни телеведущего Александра Колтового, который погиб 7 ноября в результате жесткой посадки самолета, на борту которого он находился со своей спутницей — супругой крупного финансиста Натальей Климовой. У телеведущего осталась жена и маленький ребенок.



Дарья Миронова рассказала, в каких отношениях находился телеведущий и Наталья Климова. По словам экстрасенса, они находились в романтических отношениях и летели отдыхать.

«Они встречались и летели они как раз на базу, там какая-то база отдыха была. Да, у них были отношения, просто они скрывали от семьи, да это все так. У них был служебный роман. И длился он где-то полгода. Я думаю, что от года до полугода, я не могу точно здесь сказать. Но точно они имели отношения друг с другом не один месяц», — пояснила Миронова.

Она также прояснила, в каких отношениях телеведущий находился со своей законной супругой, и собирались ли они разводиться. По словам экстрасенса, отношения Александра Колтового с новой возлюбленной находились в стадии развития, поэтому решений относительно развода никто не принимал.

«Не исключено, что со временем, если бы у них было больше возможностей, так сказать, встречаться дальше, хотя бы несколько месяцев, то это могло бы уже перерасти в глобальные и серьезные и изменения, я думаю, что они просто не успели. Но к этому могло бы привести», — уточнила Дарья Миронова.

Как заметила собеседница ФАН, если у мужчины, с которой живет женщина, появляется другой объект вожделения, то женское чутье срабатывает даже в том случае, если нет никаких прецедентов.

«Поэтому, конечно, интуитивно немножко каждая женщина по своей природе ведьма и колдунья, поэтому естественно она могла предчувствовать, что что-то не так. Понятно, что внутри семейной жизни быть ровно гладко и шоколадно. Понятно, что у людей могут быть какие-то сложности, трения, когда они не вместе — он на работе, она дома занимается семьей — то есть есть какие-то определенные понятия, когда охлаждение происходит. Как происходят некоторые претензии супругов друг к другу, а женщины, в первую очередь, естественно. будет выражать эти претензии, потому что ей будет не хватать внимания мужчины, его присутствия рядом», — пояснила свою мысль Миронова.

Он добавила, что в семье Александра Колтового сложилась подобная ситуация, так как телеведущий был занят не только работой. Это привело к тому, что у его супруги появились определенные претензии, а также ревность.

«Просто есть какие-то интимные нюансы, которые, наверное, не хотелось бы ей, как женщине, на публику показывать. Возможно, между ними какие-то проблемы в отношениях. Но это же личные отношения между ними внутри семьи. Поэтому, естественно, женщина не будет рассказывать все как есть публике. Тем более о публичной персоне. Понятно, что ей не хватало внимания, не хватало его присутствия, в том числе физического, это ж понятно, тут не надо быть экстрасенсом. Тут все очевидно и читается между строк», — заявила экстрасенс.

По ее словам, «виновата всегда женщина, если мужчина начинает изменять» — это подтверждено статистикой. Появление новой женщины у Колтового, скорее всего, результат того, что супруга «тоже не достаточно уделяла внимания ему так, как он хотел, не была такой, как он хотел».

«Если у мужчины появляется какая-то другая женщина, мы сейчас не говорим про служебные отношения, которые могли начаться флиртом и перерасти во что-то больше, всегда вина не мужчины, а женщины, от которой погуливает мужчина. Женщины имеют какие-то ошибки в общении, я к чему и веду, что были и претензии с его стороны к ней, понятно, что с появлением ребенка мужчине уделяется меньше внимания. Но всегда виновата женщина. Но это частая бытовая ситуация. Но это не означает разрушение брака, это не означает, что они разойдутся, это говорит, что между ними было не все гладко, были охлаждения и были бытовые претензии были и проблемы личное», — объяснила эксперт.

Дарья Миронова также обратила внимание на то, что подобные вопросы и проблемы возникают во многих семьях, но мужчины по-разному их решают. Все зависит от открытости во взаимоотношениях, считает экстрасенс. Она также назвала еще одну проблему, которая могла повлиять на брак Колтового.

«Я считаю, что здесь была еще проблема времени. Отсутствие физически его рядом с ней. У него могло не быть такого момента, когда пара переживает какие-то сложности и откровенно говорит. Это называется такой открытый диалог. Чаще всего, это и происходит, когда его не хватает, а у него просто на это не было времени. Просто жизнь поставила в такие условия, что они не успели друг с другом поговорить. Он не успел с этой девушкой, с которой в самолете был развить отношения, ведь, вероятнее всего, это могло перерасти во что-то больше, — сказала экстрасенс. — Но для этого нужно было время. Опять же, как повела себя жена в этой ситуации, тут очень много нюансов. Ни факт, что он ушел бы из семьи, но мог и продолжать и дальше эти отношения. Я сомневаюсь, что та женщина была достаточно счастлива в браке, чтобы она ушла от своего мужа. Тоже вряд ли».

Собеседница отметила, что «жизнь просто не дала возможности открыто поговорить друг с другом как паре, и жизнь не дала и этим отношениям развиться во что-то большее».

«Очень важно с близким человеком всегда говорить обо всем и вовремя. Это просто урок нам всем, чтобы мы умели разговаривать с близкими людьми вовремя. Общаться и уделять время и внимание», — резюмировала она.

Что могло стать причиной крушения самолета Колтового — читайте в эксклюзивном материале ФАН.