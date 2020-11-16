Властям Киева предложили открыть консульство Украины в Крыму

Симферополь, 16 ноября. Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов предложил властям Киева открыть консульство Украины на полуострове.

По словам Мурадова, после воссоединения Крыма с Россией Никарагуа стала первой страной, открывшей на полуострове свое консульство. Тогда почетным консулом назначили экс-полномочного представителя президента РФ в крымском регионе Олега Белавенцева. Консульство находится в Симферополе. По такой же схеме может действовать Киев, говорит Мурадов.

«Основания для этого — большая активность общения граждан Украины с российским Крымом. Более миллиона туристов в год и обширные родственные связи», — цитирует представителя Крыма РИА Новости.

Крымский вице-премьер добавил, что для открытия консульства Украины на полуострове властям Киева нужно прийти в себя и расстаться с бандеровским нацизмом, а также отказаться от притязаний на территорию, которая стала российской в результате референдума.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет исключил переговоры с Украиной по поставкам воды в Крым, пишет НСН.