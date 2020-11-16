В деле главбуха дагестанского вуза выявили очередной факт хищения

Махачкала, 16 ноября. Главбух Дагестанского государственного технического университета подозревается в хищении 2,5 млн рублей, которые предназначались для выплаты стипендий студентам. Об этом сообщает «АиФ Дагестан» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

В вузе отказали в комментарии ФАН, в региональном МВД и управлении следственного комитета заявили, что дело находится вне их полномочий, однако источник агентства заявил о «нечистоплотности» главного бухгалтера учебного заведения.

«Главный бухгалтер Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) подозревается в хищении более 2,5 млн рублей, предназначенных для выплаты студентам в качестве стипендий», – пишет «АиФ Дагестан».

По данным издания, в 2018 году она подделала подписи учащихся в ведомости. Собеседник издания утверждает, что хищение было выявлено в рамках расследования уголовного дела по статьям о мошенничестве и подделке документов, которое было возбуждено в 2019 году.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что на главбуха ДГТУ заведено дело о мошенничестве по итогам проверок прокуратуры и ФСБ. Госслужащую подозревали в хищении в течение 2017 года 13 млн рублей, которые предназначались на выплату материальной помощи и стипендии учащимся.

Источник ФАН, близкий к вузу, рассказала, что до нее доходили слухи о нарушениях закона со стороны главбуха.