Аналитики S&P зафиксировали оздоровление рынка кредитования в России

Нью-Йорк, 16 ноября. Российский рынок кредитования летом текущего года находился в стадии «здорового» роста. О ситуации в секторе сообщили аналитики рейтингового агентства S&P.

Лето 2020 года стало периодом пикового роста кредитования на территории России. После здорового повышения показателей начался закономерный спад, который является следствием завершения кредитного цикла. Вероятно, в ближайшее время стоит ожидать снижение закредитованности населения, а также увеличение числа «проблемных» займов с трудностями в погашении.

Несмотря на пандемию коронавируса, в России не наблюдается резкого роста числа домохозяйств с неоплаченными долгами, сообщили в S&P. Качество кредитов остается на должном уровне — не в последнюю очередь на это влияет большая популярность льготной ипотеки. Ранее аналитики НАПКА отметили, что россияне стали активнее контактировать с коллекторскими агентствами в случае финансовых затруднений.