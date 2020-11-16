Пострадавший при сходе цистерн мужчина умер в машине скорой

Владимир, 16 ноября. Мужчина, пострадавший при сходе цистерн с мазутом под Владимиром, умер в машине скорой помощи, сообщил ФАН источник в экстренных службах региона.

«На место происшествия прибыла скорая помощь, но мужчину не успели довезти до больницы», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в районе станции Новки-1 сошли с рельс 30 вагонов. После произошел разлив мазута из шести перевернувшихся цистерн. В результате были повреждены габариты двух путей.

Возгорания удалось избежать. Известно, что поезд шел со станции Зелецино Нижегородской области в Высоцк Ленинградской области.