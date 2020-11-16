Экс-глава МИД ПМР назвал срок наступления Молдавии на Приднестровье

У Приднестровья есть не больше года на то, чтобы разобраться с проектом своего государственного статуса. Отсчет времени пошел с момента окончания второго тура выборов президента Молдавии, в котором победила представитель проевропейских оппозиционных сил Майя Санду.

Об этом в интервью ФАН заявил экс-министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Валерий Лицкай.

«Ненависть к Приднестровью осталась»

«За 30 лет (с момента провозглашения независимости Приднестровья от Молдавской ССР в 1990 году на фоне «парада суверенитетов» и распада СССР. — Прим. ФАН) заряд ненависти Молдавии к Приднестровью — психологический, политический, идеологический — не рассеялся, — заявил первый глава внешнеполитического ведомства ПМР. — У нас есть не больше года на то, чтобы перестроиться и устоять. Если мы сейчас перестроимся, как перестроился Азербайджан в свое время, то у нас есть шансы устоять. Если нет, тогда нас согнут, как Карабах, и все».

Напомним, 15 ноября в ходе второго тура президентских выборов в Молдавии победу одержала лидер оппозиционной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Она опередила действующего главу республики Игоря Додона на 15%.

Санду открыто выступает за развитие отношений с Евросоюзом, Румынией и Украиной, а также за вывод российских миротворцев из Приднестровья. Поэтому предложений о мире ни Тирасполю, ни Москве от Кишинева точно ждать не стоит, обратил внимание Лицкай. Скорее, усилится антироссийская риторика, уверен он.

За примером далеко ходить не надо. Во время общения наблюдателя от РФ на выборах президента Молдавии, депутата Госдумы Артема Турова с представителями СМИ участники войны против Приднестровья, так называемые комбатанты, кричали ему: «Давай до свидания!», «Оккупанты!» и «Чемодан, вокзал, Россия!»

«Эти комбатанты не изменились, они остались в том же времени — в 1992 году, когда Молдавия развязала войну против Приднестровья. Они готовы вновь идти в бой. Единственное, они уже старенькие, с автоматами бегать не могут. Но я думаю, что у них будет большая поддержка при Майе Санду. Их будут возить перед полками как боевые знамена: вот, мол, какие ветераны!» — отметил собеседник ФАН.

Арсенал Санду — блокада и информвойна

По словам первого главы МИД Приднестровья, сейчас Молдавия находится в кризисе, поэтому ей понадобится не менее года на то, чтобы перестроить внутреннюю и внешнюю политику, восстанавливая свои позиции. За это время Санду, по ее собственному заявлению, намерена добиваться роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

«Сам по себе пост президента Молдавии дает немного (Молдавия — парламентская республика. — Прим. ФАН). Поэтому ей нужно разгонять парламент, правительство, формировать свое. Это займет время, — обратил внимание Лицкай. — Ну не готова Молдавия как государство бороться. Команда Майи Санду готова, а само государство — в глубоком кризисе».

Впереди Молдавию ждет большая зачистка, которая займет несколько месяцев, прогнозирует собеседник ФАН.

«Летом у них будет происходить сосредоточение, и с осени они планируют начать большое политическое наступление на ПМР», — добавил Лицкай.

Майя Санду и ее зарубежные советники будут использовать все методы давления на Приднестровье, кроме военного нападения, убежден экс-министр ПМР. В лоб войной они, как это было в 1992 году, на приднестровские города не пойдут, считает эксперт, поэтому Кишинев прибегнет к гибридной войне. Например, при помощи Киева он усугубит полномасштабную экономическую блокаду ПМР, как это уже было в 2006 году.

«Приднестровье зажато между двумя государствами, враждебными России (Молдавия и Украина. — Прим. ФАН). Значит, будет всестороннее блокадное экономическое наступление. Задача — задушить экономически. Это уже понятно, это было и еще раз будет. Первый сюжет, который предпримет новый президент Молдавии, ясен», — сказал политик.

Кроме того, Кишинев усилит информационную войну: власти предпримут «пропагандистское наступление», считает Валерий Лицкай. По его мнению, у Приднестровья достаточно мощная информационная система, но она не нацелена на оборону, поэтому ее СМИ пока не готовы к этой борьбе.

Политпредставителей — вывести за скобки

Еще одно слабое место ПМР — дипломатия, полагает собеседник ФАН. Переговоры по Приднестровью в формате «5+2» — Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина плюс наблюдатели от США и ЕС — в последнее время практически не ведутся, обратил внимание экс-министр.

«Механизмы формата устарели. Политпредставителей сторон не могут собрать уже больше года. Там так механизм сейчас перезавернут, что у Молдавии есть блокирующее вето: хочет — собирает, не хочет — никто не собирается. Вот такой механизм. И так, конечно, работать дипломатии нельзя», — подчеркнул Лицкай.

Решение проблемы политик видит в отмене поста «политический представитель», который сейчас есть у Приднестровья и Молдавии. Взамен надо переходить к встречам руководителей переговорных групп в формате «1+1» или «2+1».

«Состав стран должен остаться, а этих политпредставителей нужно просто вывести за скобки — они не занимаются политикой, а видимость создают. Чтобы формат был свободный: можно встречаться каждый день, никто не имеет блокировок, но можно решать реальные дела, — заявил экс-глава МИД ПМР. — Это в области дипломатии надо делать немедленно. Потому что формат «5+2» будет создавать туман и лишать возможности реальной работы».

Это задача для дипломатии, в первую очередь российской, добавил Лицкай.

Что ждет приднестровцев?

«Российская Федерация не заинтересована в сохранении «замороженных» конфликтов ни в Карабахе, ни в Приднестровье, ни где бы то ни было еще на постсоветском пространстве», — заявил 12 ноября в интервью российским и иностранным СМИ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Этим заявлением Россия дает понять, что довольно скоро статус Приднестровья может быть решен, однако, каким именно образом, пока не понятно, считает Лицкай. Свое видение стоило бы четко сформулировать и оформить в виде плана, в том числе России, полагает он.

«МИД России последние 15 лет повторяет: «Единая неделимая Молдавия с особым статусом Приднестровья». А какой у нас особый статус? МИД молчит, нет проекта. И приднестровская дипломатия тоже повторяет 15 лет одно и то же: «Мы хотим полной независимости». Но насколько это реализуемо?» — задается вопросом приднестровский политик.

Валерий Лицкай напомнил, что у проевропейской оппозиции в Кишиневе во главе с новым президентом Санду такой проект для Приднестровья есть — это всего лишь автономия в составе республики, наподобие Гагаузии.

«Получается битва проекта против «пустых ворот». Но так выиграть нельзя», — заключил бывший глава МИД ПМР Валерий Лицкай.

На сегодняшний день более 200 тысяч жителей Приднестровья являются гражданами Российской Федерации. При этом, как неоднократно заявлял президент республики Вадим Красносельский, многие приднестровцы, не имеющие российского гражданства, очень хотят его получить, чтобы стать причастными к судьбе России.

Приднестровская Молдавская Республика объявила о независимости 25 августа 1991 года. Жители левобережных районов Молдавии выступили против политики официального Кишинева, взявшего курс на присоединение к Румынии, после чего молдавские националисты начали вооруженный конфликт, урегулированный благодаря миротворческой помощи России. Однако договоренность о признании независимости Приднестровья так и не была достигнута с властями Молдавии.

С 2017 года российский флаг используется в Приднестровье наравне с государственным флагом ПМР. В своей внешней политике Тирасполь руководствуется решением референдума 2006 года, на котором более 97% приднестровцев высказались за независимость страны с последующим свободным присоединением к России.