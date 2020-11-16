Депутат Селезнев объяснил, почему ЕС может отказаться от СП-2

Санкт-Петербург, 16 ноября. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Валерий Селезнев не исключает, что в результате давления США и реализации блоковых договоренностей Евросоюз откажется от завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

В эфире медиацентра «Патриот» на тему «Энергетическая держава. Экономические войны за рынок нефти и газа» Селезнев поделился мнением относительно будущего «Северного потока — 2».

«При всем моем уважению к менеджерам «Газпрома» и нашим политическим усилиям, я все равно думаю, что Европа будет идти по тому пути, который она выбрала совместно с США, — диверсифицировать риски, сокращать долю «Газпрома» в европейской энергосистеме. В Европе решают не только и не столько деньги. Тревога за то, что пять компаний (участников проекта «Северный поток — 2». — Прим. ФАН) потеряют 5 млрд евро вложений, — это не те деньги, чтобы вершить глобальную политику, эта сумма не остановит политиков», — заявил эксперт.

Эксперт не склонен обвинять менеджмент «Газпрома» в том, что ими была допущена оплошность, когда на этапе согласования проекта с западными партнерами они не просчитали все риски.