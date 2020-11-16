В Ивановской области морги переполнены из-за пандемии коронавируса

Иваново, 16 ноября. Морги в Ивановской области не справляются с хранением тел пациентов, скончавшихся от коронавируса. Об этом сообщил глава регионального депздрава Артур Фокин.

Патологоанатомическая служба испытывает существенно увеличенную нагрузку. В пресс-службе областного правительства сообщили, что сейчас власти ищут дополнительные холодильные камеры, поскольку морги уже не справляются с этой задачей.

По словам Фокина, бывают случаи, когда родственники умершего пациента длительное время не забирают тела из-за опасения заразиться инфекцией. Таким образом загруженность моргов значительно увеличивается.