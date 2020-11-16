Аналитик оценил вероятность трансфера Дзюбы после скандала с интимным видео

Санкт-Петербург, 16 ноября. Судьба нападающего ФК «Зенит» Артема Дзюбы, имя которого украсило новостные заголовки в свете секс-скандала, прогнозируема, считает футбольный аналитик.

Распространившийся на просторах Рунета ролик интимного характера с участием Дзюбы, вне всяких сомнений, нанес футболисту ощутимый имиджевый урон, однако этого недостаточно для того, чтобы клуб задумался о трансфере нападающего, считает футбольный аналитик, бывший тренер ФК «Зенит» Алексей Стрепетов.

По его словам, сказанным в беседе с корреспондентом «КП», появившиеся в Сети данные о якобы возможном переходе Дзюбы в другой клуб являются всего лишь слухами. В обсуждении данного вопроса Стрепетов призывает руководствоваться сухими фактами.

«Пофантазировать по поводу перехода Дзюбы мы можем, — иронизирует собеседник издания. — Но мы боремся за чемпионство, у нас все построено на Дзюбе».

Команда «сине-бело-голубых» может расстаться с Дзюбой лишь при одном условии — если в трансфере будет заинтересован сам нападающий клуба, считает Стрепетов. Слив же интим-видео, по его мнению, никак не отразился на игре Дзюбы, и уж тем более не станет основанием для прекращения сотрудничества с футболистом.

Как стало известно ранее, блогер Наталья Веретенникова, взявшая на себя ответственность за обнародование скандальной видеозаписи, пожаловалась на поступающие в ее адрес угрозы.