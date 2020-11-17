Родион Газманов объяснил свое возвращение из бизнеса на сцену

Российский певец Родион Газманов объяснил ФАН, что возвращение в шоу-бизнес насытило его жизнь новыми впечатлениями, которые не купишь ни за какие деньги.

Сын знаменитого советского и российского эстрадного певца и композитора Олега Газманова рассказал, какие творческие планы ему удалось претворить в жизнь в последнее время и что еще предстоит сделать.

«Ждем с нетерпением открытия сезона»

— Родион Олегович, не так давно у вас вышел новый альбом под названием «Что такое любовь?». Все ли получилось сделать так, как вы задумывали? Или есть то, чем не совсем остались довольны?

— Все, что я хотел сделать в этом альбоме, сделал. Мне нужно было провести определенную черту под уже записанным материалом, чтобы со спокойным сердцем отправляться в дальнейшие эксперименты со смыслом и звуком.

— Этой осенью должна была пройти премьера мюзикла «Ночь чудес». Как вам такой опыт?

— Премьера мюзикла, увы, не состоялась. Был скорее концерт, посвященный шоу. В нем были задействованы ребята из другого состава — не того, где я репетировал. Но спектакль замечательный, и мы все ждем с нетерпением открытия сезона, чтобы представить шоу настоящему живому и многочисленному зрителю!

— На телевидении вам больше нравится быть ведущим какой-либо передачи или все же участником того или иного шоу?

— Это два разных удовольствия — быть участником и ведущим. Второе, конечно же, сложнее, так как для участника любая реакция естественна. А вот ведущий должен придерживаться рамок и правил, определенных форматом.

— Причастность к какой телепередаче считаете самым классным делом лично для себя? И что запомнилось больше всего?

— Думаю, топ моего личного хит-парада ведущего занимает шоу Первого канала «Сегодня. День начинается». Очень веселый и энергичный утренний проект с шикарными рейтингами.

— И снова о нынешней осени. Вы участвуете в другой популярной передаче Первого канала — «Три аккорда». Каковы ваши впечатления о ней, о членах жюри, о других участниках и о ведущем Максиме Аверине?

— Жюри в этом сезоне очень строгое, и Максиму даже периодически приходилось нас защищать! В этом есть определенная ирония: в проекте «Точь-в-точь» самым строгим членом жюри с самыми низкими оценками был как раз… Максим Аверин.

— По прошествии многих лет не жалеете ли, что ушли из обычного бизнеса в шоу-бизнес?

— Не считаю, что стоит тратить время на сожаления! Покинув бизнес, я, возможно, лишил себя части дохода, но насытил свою жизнь новыми впечатлениями. В том числе такими, которые за деньги не купишь.

— Как на это отреагировали ваши родные и близкие?

— Мама, как всегда, поддержала, а отец отнесся со скепсисом, который продлился ровно до попадания первой песни в национальные чарты. Это была песня «Гравитация» (сингл вышел в 2014 году. — Прим. ФАН).

«Есть чем заняться в этом году и в следующем»

— Обсуждаете ли с отцом музыку и, в частности, какие-то новинки с чисто профессиональным взглядом?

— Безусловно, обсуждаем и нередко вместе прослушиваем хит-парады iTunes и прочие плейлисты с популярной музыкой, чтобы быть в курсе.

— Смотрите ли музыкальные телеканалы и музыкальные шоу и программы? Если да, то какие именно?

— Я редко смотрю телевизор, так как интересующие меня проекты есть на YouTube. Но за проектом «Голос», конечно же, слежу. А еще на СТС идет невероятно крутое шоу «Дело было вечером». Я там тоже принял участие, но смотрю и другие выпуски.

— Какие ваши дальнейшие планы касательно творчества?

— Так как очень много концертов отменилось в 2020 году, то большая доля творчества происходит в режиме онлайн. Это касается и сольных концертов, и записи частных поздравлений. В нынешнем году мы уже выпустили несколько песен, альбом (а на подходе еще один!) и экспериментируем с визуальными рядами в поисках материала для следующего клипа. В общем, есть чем заняться и в этом году, и в наступающем.

Родион Газманов начал свою вокальную карьеру еще в детском возрасте, выходя на сцену в том числе вместе с отцом — Олегом Газмановым. Но в молодости он предпочел идти другой дорогой.

В 2003 году Родион окончил с красным дипломом Финансовую академию при Правительстве РФ. После этого он работал финансовым аналитиком в одной из крупных торговых сетей, также не один год трудился в строительной компании и занимался недвижимостью.

Но в 2012-м Газманов-младший решил снова сосредоточиться на музыке. После этого он выпустил два альбома и несколько синглов, а также принял участие во множестве телевизионных проектов — в качестве как участника, так и ведущего.

Ранее Родион Газманов не поддержал предложение певца Валерия Меладзе бойкотировать новогодние съемки.