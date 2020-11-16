Польский политолог объяснил, почему Варшава во всем мешает России

Санкт-Петербург, 16 ноября. Польша является основным звеном проекта «Новая Европа», созданного США для противодействия энергетическому сотрудничеству стран «старой Европы» и России. Об этом в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Энергетическая держава. Экономические войны за рынок нефти и газа» рассказал политолог Европейского центра геополитического анализа Матеуш Писковский.

«Вопрос не только в том, что Польша должна стать американским газовым хабом для поставок СПГ странам Центральной Европы. По американской стратегии, Польша должна мешать энергетическому сотрудничеству России со странами так называемой старой Европы во главе с Германией», — заявил Матеуш Писковский.

По словам эксперта, эта геополитическая стратегия была создана при президенте Джордже Буше — младшем и направлена на вытеснение России с газовых рынков Центральной Европы и постепенное ограничение экспорта российского газа в Западную Европу.

«В начале «нулевых» была провозглашена идея «Новой Европы» — создание определенной зоны влияния США между Россией и старой континентальной Европой. В строительстве «Северного потока — 2» принимают участие страны старой Европы, которые действительно нацелены на тесное сотрудничество с Россией в плане поставок газа, который намного дешевле СПГ (и вообще экономически целесообразнее импортировать именно его). Но чтобы противодействовать экономическим отношениям между развитыми странами и РФ, был создан так называемый блок «Новая Европа». Чтобы блокировать всевозможные идеи и проекты сотрудничества между РФ и странами старой Европы», — пояснил политолог.

Борьба против «Северного потока — 2» является примером реализации этот стратегии США в Европе.