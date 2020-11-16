Изменившуюся Дарью Мороз сравнили с Борисом Моисеевым

Москва, 16 ноября. Актриса Дарья Мороз удивила поклонников новым снимком. Фанаты не узнали изменившуюся артистку на фото и сравнили ее с другими звездами.

Черно-белый кадр появился на странице Дарьи Мороз в Instagram. Судя по всему, снимок был сделан в момент нанесения грима. На фото актриса поджала подбородок и скорчила забавную гримасу.

«Когда артист и художник по гриму на одной волне», — подписала снимок Мороз.

Подписчиков 37-летней знаменитости позабавило неожиданное фото. Многие обратили внимание на сходство артистки с певцом Борисом Моисеевым.

«Ну наконец-то вы без грима»; «Это кто справа с белым воротником? Моисеев Борис?»; «Вас загримировали под Бориса Моисеева»; «Сталин! Молодой Сталин без усов и добрый», — написали поклонники Мороз в комментариях.

Дарья Мороз далеко не всегда выглядит так, как на новом фото. Иногда актриса примеряет очень женственные и элегантные образы. Именно в таком имидже она появилась на премии «Золотая маска». Мороз, которой выпала честь вести церемонию награждения, вышла на сцену в пудровом платье в пол.