Беспроводной пылесос — устройство на первый взгляд очень удобное. Убирать в квартире, не оставаясь «привязанным» к розетке, — заманчивая перспектива. Кроме того, производители обещают в таких моделях высокую мощность и достойную продолжительность работы. Почему бы и нет?

Но так ли хороши беспроводные пылесосы для дома? Какие нюансы стоит знать перед покупкой? И на какие модели от каких брендов стоит обратить внимание? На эти вопросы журналист ФАН попросил ответить эксперта онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Максима Соколова.

Особенности беспроводного пылесоса

Главное отличие такого пылесоса от классического — работа от аккумулятора. Устройство оснащается аккумуляторной батареей, что делает его мобильным, а потому более удобным в использовании. До недавнего времени ассортимент подобных моделей на рынке был небольшим, так как существовали технические ограничения в устройстве аккумуляторов.

Пылесосы — техника мощная, вернее, должна быть таковой, чтобы обеспечивать хорошее качество уборки. А значит, и батареи должны быть соответствующими — емкими, но компактными. Подобные аккумуляторы появились лишь в последние годы: производители стали оснащать технику батареями, поддерживающими работу в течение 30–50 минут на одном заряде.

«Беспроводные пылесосы хороши тем, что они не привязаны к месту работы и могут использоваться где угодно, — комментирует эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Максим Соколов. — Наличие розетки не обязательно, а радиус перемещения с ними не зависит от длины шнура в отличие от сетевых моделей. Встроенный аккумулятор нужно подзаряжать перед работой. По эффективности уборки такая техника не уступает сетевым бытовым моделям, и многие пользователи сегодня отдают предпочтение именно ей».

Однако наделять все без исключения беспроводные пылесосы для дома одинаковой эффективностью ошибочно. Чем более емкий и совершенный аккумулятор используется в комплектации устройства, тем оно дороже. Именно поэтому мощных и долго работающих моделей в «экономклассе» до сих пор нет. Рынок устройств сегодня разделен примерно следующим образом.

30-40% — маломощные модели. Среди них ручные автомобильные пылесосы и компактные устройства для дома. Они выполняют скорее вспомогательную функцию при уборке: помогают убрать пыль там, куда сложно или тяжело дотягиваться обычным пылесосом, и позволяют быстро навести порядок «локально», например, убрать рассыпавшуюся крупу на кухне, собрать крошки или очистить от пыли карнизы и люстры.

Среди них ручные автомобильные пылесосы и компактные устройства для дома. Они выполняют скорее вспомогательную функцию при уборке: помогают убрать пыль там, куда сложно или тяжело дотягиваться обычным пылесосом, и позволяют быстро навести порядок «локально», например, убрать рассыпавшуюся крупу на кухне, собрать крошки или очистить от пыли карнизы и люстры. 50% — вертикальные пылесосы. Их мощность уже повыше, а значит, они могут составить альтернативу обычному пылесосу. Но их неслучайно называют электрическими щетками или швабрами. Производители отмечают, что они легко справляются с уборкой на ровных, гладких поверхностях, но с очисткой ковров или обивки диванов могут быть трудности.

Их мощность уже повыше, а значит, они могут составить альтернативу обычному пылесосу. Но их неслучайно называют электрическими щетками или швабрами. Производители отмечают, что они легко справляются с уборкой на ровных, гладких поверхностях, но с очисткой ковров или обивки диванов могут быть трудности. 10% — профессиональные устройства. По виду и функциональности такие модели не отличаются от проводных пылесосов горизонтального типа. Они тоже оснащаются щеткой на гибком шланге или могут быть «упакованы» в ранец. Наиболее мощные легко справляются с уборкой на разных поверхностях, но и стоят дороже.

Компактные маломощные модели сегодня предлагаются во всех ценовых категориях. Профессиональные устройства встречаются только в высшей ценовой категории и представлены буквально несколькими моделями.

Плюсы и минусы

Кроме возможности свободно перемещаться по квартире или дому, лучшие беспроводные пылесосы предлагают и другие преимущества. Во время работы они «гудят» значительно тише проводных, а значит, дети и домашние животные не будут пугаться «страшного агрегата». Кроме того, шум не отвлекает других членов семьи и никому не мешает.

Маневренность устройств значительно выше благодаря компактному корпусу и меньшему весу. Можно достать до «скрытых» уголков за батареями, шторами, мебелью, куда не дотянуться с помощью привычного пылесоса. Большинство моделей настолько компактны, что не возникает сложностей с выбором места хранения, а перед использованием устройство не нужно собирать.

Переносить его тоже не сложно: бытовые модели обычно весят до трех килограммов. Как и очищать — мусор собирается в компактной емкости или мешке. Некоторые модели оснащаются функцией бесконтактного извлечения мусора.

«Главный минус беспроводных моделей — это небольшой объем контейнера для сбора пыли, — уточняет Максим Соколов. — Обычно он не превышает одного литра, а значит, чистить устройство придется чаще. Второй недостаток — время работы ограничено зарядом аккумулятора».

Если площадь квартиры или дома невелика, пользоваться беспроводным пылесосом будет удобно. Но если уборка занимает более часа, ни одна модель, даже самая совершенная и дорогая, не справится с поставленной задачей. А подзаряжать ее в процессе уборки не получится. Чтобы «наполнить» аккумулятор, нужно минимум четыре часа.

Виды беспроводных пылесосов

Вертикальные. По виду напоминают швабру. На штанге закреплены двигатель с аккумулятором, пылесборник, рукоятка, а на конце — щетка. Такую модель выбирают для быстрой уборки, чтобы она всегда была под рукой. С ее помощью можно выполнить полноценную уборку небольшой квартиры — с одной или двумя комнатами.

Пылесос вертикальный беспроводной различается по типу конструкции в зависимости от расположения пылесборника. Он может находиться в нижней части штанги, ближе к щетке, что делает корпус толще и не позволяет выполнять уборку в узких, ограниченных пространствах.

Или в верхней части штанги — конструкция пылесос-стик. Таким легко дотянуться куда угодно, так как диаметр трубы небольшой. Найти такой беспроводной пылесос можно в каталогах «Дайсон», «Поларис», «Редмонд». Некоторые производители делают трубу гибкой, что позволяет выполнять уборку под диванами и шкафами, например беспроводной пылесос «Тефаль».

Среди вертикальных моделей встречаются конфигурации «два в одном». Вспомогательный блок снимается со штанги и может использоваться как ручной пылесос. Выбирать такой девайс целесообразно, если вы планируете использовать его для уборки в доме и салоне автомобиля.

Роботы-пылесосы. Удобные и очень востребованные устройства. В одном компактном корпусе, который обычно по форме напоминает таблетку, заключены двигатель, аккумулятор, контейнер для пыли, а снизу находятся щетки. Девайс убирает сам, перемещаясь по определенной траектории, и самостоятельно возвращается на базу. На лицевой панели находятся сенсоры, которые позволяют «помощнику» обходить препятствия и не портить внешний вид мебели и дверей. Пользователь может задавать часы работы и выполнять другие настройки в зависимости от функций модели.

Беспроводные роботы-пылесосы оснащаются небольшим контейнером для пыли, а потому использовать девайс для полноценной уборки не получится. Но он позволит поддерживать чистоту в помещении в течение недели. Кроме того, хорош тем, что может работать, когда дома никого нет.

Ранцевые. Применяются в сфере клининга. Их особенность в том, что корпус крепится как ранец — на спине, а шланг с насадкой пользователь держит в руках. Такая конструкция позволяет работать в помещениях с большим количеством препятствий, например убирать между креслами в кинотеатрах, салонах самолетов и т. д. Как правило, модели оснащаются более емким аккумулятором, который увеличивает время работы. Их вес обычно выше обычных бытовых, поэтому ранцевая конфигурация снижает нагрузку на руки и спину при использовании устройства.

Автомобильные. Представляют собой единый корпус с двигателем, аккумулятором и контейнером. Для всасывания мусора используется длинный носик, у многих моделей на него можно устанавливать щетки. Такие пылесосы применяют автомобилисты для самостоятельного поддержания порядка в салоне машины.

На что обратить внимание при выборе

Планируя покупку вертикального пылесоса для дома, стоит сравнить несколько главных технических параметров устройств.

Мощность. Если вы планируете использовать устройство как полноценную альтернативу проводному пылесосу, выбирайте то, что мощнее. Но сравнивайте не потребляемую девайсом мощность, а силу всасывания. Высокая мощность всасывания — это в пределах 180 Вт, но далеко не все устройства на нее способны. Достаточная для бытового применения — 100–110 Вт, этого хватит, чтобы быстро привести в порядок пол на кухне и в комнатах. Совсем мало — это мощность всасывания 30–60 Вт, такая может не оправдать ожиданий.

Время работы. Оно серьезно зависит от качества аккумуляторной батареи. А так как чем лучше аккумулятор, тем он дороже, то и стоимость беспроводного пылесоса с емкой батареей, как правило, значительно выше. При выборе нужно оценить, сколько времени вы обычно тратите на уборку. Если до получаса, вам подойдет большинство моделей, представленных на рынке. Если больше — ищите те, которые укомплектованы лучшими аккумуляторными батареями. Их емкость измеряется в ампер/часах, чем больше цифра перед а/ч, тем лучше. Посмотрите на заявленное производителем время работы. Как правило, оно рассчитано на обычный режим эксплуатации. Если вам потребуется режим «Турбо», время использования сократится в 4-5 раз.

Время зарядки. Заряжать устройство рекомендуют перед использованием, а потому время зарядки имеет значение. Средний временной диапазон «насыщения» литийионной батареи составляет 3-5 часов.

Насадки-помощники. Обычные проводные пылесосы оснащаются насадками-щетками, которые помогают вычищать пыль, ворс и застаревшую грязь с покрытий. Беспроводные тоже оснащаются насадками с щетками и валиками, но при их использовании важно учитывать один нюанс. Если насадка механическая и валик крутится за счет силы воздушного потока, она будет снижать эффективность работы устройства и уменьшать и без того его невысокую мощность. Поэтому целесообразно выбирать девайс, оснащенный электрическими насадками. Внутри такой насадки есть собственный небольшой двигатель с прямым приводом, который обеспечивает вращение щетинок и повышает качество очистки поверхностей, не снижая мощность всасывания.

Система фильтрации. Технологичные системы фильтрации эффективно задерживают пыль и загрязнения внутри устройства. Воздух на выходе оказывается чистым, а грязь не проникает в двигатель, что защищает девайс от преждевременной поломки. В большинстве моделей используется циклонная система фильтрации, дополненная фильтром механической очистки. Оптимально, если это будет фильтр Hepa, который задерживает в своей пористой структуре даже микрочастицы загрязнений. В быту достаточно фильтра Hepa с индексом 12, самый совершенный на сегодняшний день — с индексом 14. Если фильтра механической очистки нет или использован другой, качество воздуха в помещении будет ниже. А часть пыли, которую соберет устройство, тут же вернется на пол и мебель.

Тип пылесборника. Он может быть выполнен в виде мешка или жесткого контейнера. Мешки потребуется регулярно менять, а это дополнительные затраты на расходники. Контейнер можно очищать хоть после каждого использования. И в этом случае качество уборки будет максимально высоким, так как заполненный контейнер снижает мощность всасывания. Некоторые модели оснащают системой бесконтактной очистки, что важно для людей с аллергией на бытовую пыль.

Обратите внимание и на дополнительные опции, например наличие подсветки на штанге, которая поможет выполнять уборку не вслепую, а заглянуть в каждый уголок дома. Или функцию влажной уборки — некоторые модели помогут очистить и освежить пол.

Рейтинг беспроводных пылесосов 2020 — версия ФАН

Вместе с экспертом онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Максимом Соколовым мы составили свой рейтинг самых популярных и достойных внимания моделей среди беспроводных пылесосов.

KÄRCHER WD 1 Compact Battery 1.198-300. Хозяйственный пылесос для уборки сухого и влажного мусора. Дополнен функцией выдувания для уборки листвы, стружки и крупного сора, а потому будет полезен и на приусадебном участке, и в уходе за автомобилем. Отличается огромным по меркам беспроводных пылесосов пылесборником — на 7 литров и мощностью 230 Вт. Поставляется без аккумулятора, с ним можно использовать любую из имеющихся у вас батарей KÄRCHER. Его рейтинг среди покупателей максимален и составляет 5 звезд, средняя стоимость — 8990 рублей.

iRobot Roomba 960 R960040. Робот-пылесос с управлением через приложение со смартфона. Запускать его и отслеживать качество уборки можно удаленно. Оснащен системой валиков, которые отлично справляются с мусором на полу, коврах, плинтусах. Имеет запатентованную технологию оперативного ориентирования и составления карты уборки. Идентифицирует сложные для очистки участки и при необходимости убирает их в несколько заходов. Рейтинг — 5, средняя стоимость — 29 800 рублей.

Bosch EasyVac 12. Ручной пылесос, который может превращаться в вертикальный при установке всасывающей трубки с насадкой. Имеет встроенную систему поддержания мощности. Вес без дополнительных аксессуаров — всего 1 кг, объем контейнера — чуть менее полулитра. Хорошо справляется с мелким мусором, в том числе тяжелым — песком, грязью. Поставляется без аккумулятора, использовать его можно с универсальной батареей Bosch для садового инструмента. Рейтинг — 5, средняя цена — 3890 рублей.

Morphy Richards 734050EE. Модель, которая может использоваться в трех конфигурациях: вертикальный пылесос с нижним расположением блока, с верхним расположением и как ручной мини-пылесос. Оснащена фильтром тонкой очистки и прогоняет воздух через 4 ступени фильтрации, обеспечивая его идеальную чистоту на выходе. Обладает высокой мощностью всасывания — 110 Вт, комплектуется моторизированной насадкой-электрощеткой. Рейтинг — 4,7, средняя цена — 27 990 рублей.

Makita DCL180Z. Модель вертикального типа для уборки в квартире или на даче. Время непрерывной работы составляет 20 минут. В комплекте есть несколько насадок для разных поверхностей. Удобна в повседневном использовании: длинная штанга позволяет не нагибаться во время уборки. При покупке важно учитывать, что поставляется без аккумулятора, батарею придется покупать отдельно. Рейтинг — 4,6, средняя цена — 3390 рублей.

Ryobi ONE+ R18SV7-0. Вертикальный пылесос из линейки ONE+, в которой один аккумулятор подходит для сотни устройств. Оснащен пылесборником объемом 0,5 л и двумя режимами работы для изменения мощности всасывания. Модель-стик на жесткой и тонкой штанге, длину которой можно регулировать. Укомплектована двумя фильтрами (один из них — инновационный Hepa 13) и креплением для компактного настенного хранения. Рейтинг — 4,5, средняя цена — 14 616 рублей.

Black+Decker PV1820L. Ручной автомобильный пылесос с тройной системой фильтрации и запатентованным фильтром двигателя. Имеет регулируемый угол наклона носика для работы в труднодоступных местах. В контейнер помещается до 400 мл мусора, аккумулятор на одном заряде работает до 10 минут. Пользователи отмечают удобство для мелкой уборки, хорошую мощность, из недостатков — шум во время работы и необходимость периодически чистить «носик», в который может забиваться грязь. Рейтинг — 4,5, средняя цена — 6470 рублей.