Прохор Шаляпин объяснил отказ экс-жены Джигарханяна прийти на похороны

Москва, 16 ноября. Российский певец Прохор Шаляпин объяснил в интервью ФАН отказ бывшей супруги Армена Джигарханяна, пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, прийти на похороны прославленного советского и российского актера, скончавшегося 14 ноября.

«Чтобы куда-то пойти, нужно сначала получить приглашение», — заявил Шаляпин, отказавшись дальше обсуждать эту тему.

Нельзя не отметить, что приведенная Шаляпиным причина выглядит странной, ведь похороны — мероприятие, на которое приглашение не требуется. Таким образом, истинная причина, по которой экс-супруга Армена Джигарханяна отказалась приходить на его похороны, до сих пор остается невыясненной.

Напомним, ранее художник Никас Сафронов довольно жестко раскритиковал Цымбалюк-Романовскую за такое решение. По словам Сафронова, ее нежелание попрощаться с бывшим супругом не делает ей чести.

Стоит отметить, что между Прохором Шаляпиным и Виталиной Цымбалюк-Романовской некоторое время назад был продолжительный роман, который закончился, по некоторым сообщениям, из-за того, что певец засматривался на других женщин.

Ранее стало известно, что сын Армена Джигарханяна Степан вылетает из Лас-Вегаса в Россию только в понедельник и прибудет в Москву ближе к вечеру среды. Он пропустит не только прощание с отцом, намеченное на 17 ноября, но и похороны на Ваганьковском кладбище по независящим от него причинам. Виной всему стал локдаун из-за COVID-19 и отсутствие прямого авиасообщения.

14 ноября в возрасте 85 лет умер знаменитый советский и российский актер театра и кино Армен Джигарханян. Основными причинами смерти стали возраст и болезни, которые преследовали артиста в последнее время.