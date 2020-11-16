Суд рассмотрит дело об избиении с участием Широкова 25 ноября

Москва, 16 ноября. Слушание уголовного дела в отношении футболиста Романа Широкова состоится 25 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

Обвиняемый в избиении арбитра спортсмен предстанет перед судом на следующей неделе. Заседание с его участием, по словам представителей дворца правосудия, состоится 25 ноября. Защита Широкова по-прежнему настаивает на проведении судебного слушания в особом порядке, что предполагает более мягкое наказание для обвиняемого.

Драка с участием известного футболиста произошла в августе текущего года. Широков во время любительского матча избил судью, тем самым причинив ему легкий вред здоровью.