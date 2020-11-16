ФАН узнал, что могло стать причиной крушения самолета Колтового

Выяснить причину отказа той или другой системы самолета возможно без считывания бортовых самописцев. В малой, частной авиации они не предусмотрены. МАК уже выложил отчет о начале расследования, в котором сообщил, что расследование электронных устройств самолета телеведущего Александра Колтового невозможно, так как из-за воздействия высоких температур печатные платы и другие элементы поверхностного монтажа полностью утрачены. ФАН разбирается, как можно установить причины катастрофы без бортовых самописцев.

Причины

13 ноября Межгосударственный авиационный комитет официально проинформировал о ведущемся расследовании авиационного инцидента, в котором погибли Александр Колтовой и Наталья Климова:

«В лаборатории научно-технического центра МАК закончено исследование электронных устройств, обнаруженных на месте авиационного происшествия с ЕЭВС самолетом Piper Sport RA-1381G. Данные устройства не являются аварийными бортовыми самописцами и не предназначены для целей расследования авиационных происшествий. В результате исследования установлено, что из-за воздействия высоких температур печатные платы и другие элементы поверхностного монтажа полностью утрачены, возможность считывания информации отсутствует».

По предварительным данным, причиной катастрофы является возгорание на борту самолета. А именно возгорание двигателя.

«На самом деле так называемые черные ящики в частной авиации не применяются фактически, — рассказал источник в ведомстве. — И причину авиационного инцидента никогда не выясняются только благодаря им. Здесь огромный комплекс расследований — карта полета, которую заполнял пилот, положение частей самолета. Изучение оставшихся узлов, соединений. Даже деформация деталей опытному эксперту о многом скажет. Состояние проводки скажет — могло ли причиной возгорания стать замыкание. Это одна из основных версий. В данном случае есть еще и видеосъемка. Так что у специалистов не будет больших проблем с расследованием».

ФАН связался с авиационным экспертом, видевшем на своем веку достаточно много авиационных инцидентов, при которых самолет полностью разрушен. Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, генерал-майор, доктор технических наук Магомед Толбоев уверен, что для профессионала вообще не составит труда определение причин:

«Пусть приглашают меня на место, где произошло событие, покажут мне это место, трассу, над которой он шел, карту этого парня, которая была у него на руках, записи — обязательно должны быть, пункт вылета. Я задам шесть вопросов, и мне будет ясно все».

Ошибка Колтового

В том, что причина авиакатастрофы самолета Колтового технического характера — было ясно всем. У аварии было много очевидцев.

Все видели, что самолет дымился еще до того, как произошло столкновение с землей. Однако Толбоев уверен, что пилот тоже допустил ошибку. Ошибку просто от неопытности:

«Неопытному пилоту, такому как Саша, надо уходить от трасс всяких. Никогда нельзя летать над трассами, надо летать над полями. Надо летать мимо — слева-справа. Полей в России хватает. Можно сесть запросто — у этого самолета пробег всего 200 метров до полной остановки. Он шел над трассой, у него не хватило времени уйти, он начал качаться».

По мнению эксперта, этих нескольких секунд Колтовому и не хватило для того, чтобы успеть посадить самолет еще до того, как он надышался угарного газа. По предварительной версии, которой придерживается и СК, именно потеря сознания от угарного газа не позволила телеведущему приземлиться.

Напомним, телеведущий Александр Колтовой погиб 7 ноября, когда летел из Московской области в Ярославскую на VIP-турбазу. Спутницей Колтового оказалась супруга крупного финансиста Наталья Климова. В результате столкновения самолета с землей погибли и пилот, и пассажирка.