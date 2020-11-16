Экс-премьера Украины высмеяли за лишние килограммы

Киев, 16 ноября. Бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука высмеяли в соцсетях за лишние килограммы, которые политик набрал в США.

В Facebook Гончарук поделился фотографией из Америки, где он стоит на фоне морского пейзажа Рехобот-Бич в штате Делавэр. Политик пишет, что именно в Рехобот-Бич демократ Джо Байден провел первые выходные в «новом статусе». Гончарука не интересует, что в ряде штатов еще продолжается пересчет голосов, а официально итоги выборов не объявлены.

Подписчики политика обратили внимание, что Гончарук заметно поправился.

«Ох и накушал харизму!» — отмечает один из пользователей соцсети.

«Алексей, тебя очень разнесло, занимайся спортом», — указывает еще один комментатор.

Один из подписчиков посоветовал украинскому политику завязывать с бургерами, иначе можно не поместиться в самолет, когда будет возвращаться на родину.

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