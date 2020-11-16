Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Разлив дизельного топлива устраняют после ЧП во Владимирской области

Разлив дизельного топлива устраняют после ЧП во Владимирской области

Владимир, 16 ноября. Дизельное топливо разлилось из цистерн, перевернувшихся после схода поезда во Владимирской области, сообщили в региональном ГУ МЧС.

На место ЧП выехала оперативная группа и служба пожаротушения. Сюда же прибыл и начальник регионального главка МЧС Алексей Купин. В ликвидации последствий схода цистерн также принимают участие и сотрудники Камешковского пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщалось ранее, в результате опрокидывания 12 цистерн пострадал один человек. Все подробности уточняются.

Новости партнеров