Разлив дизельного топлива устраняют после ЧП во Владимирской области

Владимир, 16 ноября. Дизельное топливо разлилось из цистерн, перевернувшихся после схода поезда во Владимирской области, сообщили в региональном ГУ МЧС.

На место ЧП выехала оперативная группа и служба пожаротушения. Сюда же прибыл и начальник регионального главка МЧС Алексей Купин. В ликвидации последствий схода цистерн также принимают участие и сотрудники Камешковского пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщалось ранее, в результате опрокидывания 12 цистерн пострадал один человек. Все подробности уточняются.