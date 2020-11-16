Банде инсценировщиков ДТП с элитными иномарками поймали в Калининграде

Калининград, 16 ноября. Банду мошенников, промышлявших подставными ДТП, ликвидировали в Калининградской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным правоохранителей, злоумышленники инсценировали ДТП, а потом предоставляли страховым компаниям фиктивные отчеты о стоимости ремонта машин и получали незаконные компенсации.

Участниками преступной схемы были владельцы элитных авто представительского класса. Преступники договаривались с ними о времени и месте преднамеренного ДТП, отдельно уточнялся и характер повреждений машины. Страховые выплаты они делили между собой, а ремонт авто производился в мастерской, владельцем которой был один из участников банды.

"Предварительный ущерб от их деятельности составляет около двух миллионов рублей», — подчеркнула Волк.

В отношении мошенников возбуждено семь уголовных дел. Все они объединены в одно производство. Трое подозреваемых задержаны. В местах их проживания провели обыски, изъяв документы, банковские карты и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Два фигуранта дела о решению суда были помещены под домашний арест. А их сообщник — в СИЗО. Предварительное расследование продолжается.