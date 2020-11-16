Суета вокруг Меладзе. Колонка Вадима Манукяна

История с бойкотом «новогодних огоньков», который, по сути, объявил Валерий Меладзе, уже обрастает легендами. Он уже успел отказаться от бойкота, назвав свое заявление попыткой прощупать почву, и снова подтвердил свои слова. А в это время шоу-бизнес кипит. Все обсуждают предложение Меладзе. Блогер Вадим Манукян одним из первых откликнулся на предложение Меладзе и посоветовал ему попробовать себя в новом амплуа — например, освоить работу дворника.

Если Валерий Меладзе хотел под знаменами возможного бойкота «новогодних огоньков» впервые объединить отрасль и сшить воедино шоу-бизнес, то можно сказать, что его идея полностью провалилась. Для кого-то эта история стала прекрасным шансом снова напомнить о себе, а кто-то под шумок уже снялся в «новогодних огоньках», которые, к слову, как стало известно от других артистов, именно в эти дни снимали на Шаболовке.

Давайте смоделируем ситуацию и попробуем понять, почему же все это произошло. Конечно, всем очевидно, что отрасль простаивает, шоу-бизнес с марта месяца фактически не работает, концертов нет. Вероятно, даже у топ-артистов сдают нервы, ведь кубышка имеет свойство заканчиваться.

Однако если вспомнить о том, что большинство граждан России в среднем живет на зарплату 20–30 тысяч рублей, то по итогу высказывания Меладзе, по сути, мало трогают общество. На самом деле, судя по соцсетям, большинство их пользователей обрадовались, что артисты будут бойкотировать «новогодние огоньки» и, возможно, появится больше молодежи на экранах.

В адрес самого Меладзе пошел прогнозируемый хейт. Если вернуться к тому, почему Меладзе именно 14 ноября решился на свой отчаянный шаг, то мне это видится ответом мэру Москвы Сергею Собянину, который ради борьбы с COVID-19 фактически запретил любые варианты активностей в сфере развлечений с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года.

В эти же дни началась запись «Голубого огонька на Шаболовке», о чем успели заявить некоторые артисты, которые в нем уже отснялись, — например, Иванушки int. На съемках уже побывали Николай Басков, Николай Валуев и Юрий Гальцев.

Вероятно, Валерию Меладзе вместе с другими артистами поступило приглашение бесплатно сняться в «огоньке». Он мог возмутиться тем, что сниматься в массовом мероприятии для ТВ бесплатно можно, а провести массовый концерт за деньги — нельзя.

Вот тут заключается ключевая ошибка. Дело в том, что со времен начала пандемии приглашенные на съемочную площадку обязательно сдают тест на COVID-19. У меня была возможность неоднократно в этом убедиться на собственном опыте съемок в 2020 году. Таким образом, съемочная площадка является безопасным местом для артистов и гостей телесъемок. А вот зрителей на концертах, разумеется, никто на COVID-19 не тестирует.

Если коснуться темы реакции на заявление Меладзе, то цех разделился. Однозначно его поддержали Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш. А вот Лев Лещенко призвал немного модифицировать этот призыв и вместо бойкота предложил требовать с ТВ гонорар за участие в «новогодних огоньках». Оскар Кучера тоже в целом поддерживает Валерия, а вот Лера Кудрявцева к бойкоту отнеслась отрицательно, но в целом понимает, почему Меладзе таким образом постарался привлечь внимание к проблеме шоу-бизнеса. Юрий Лоза высказался близко по форме к «свято место пусто не бывает». Алексей Чумаков посчитал бойкот невыполнимым по ряду причин. Анита Цой поддерживает суть требований, но отказываться от съемок не собирается. Владимир Винокур, Татьяна Буланова и Михаил Боярский высказались в стиле «как бы что не вышло» и не поддержали бойкот, призвав всех к сдержанности, чтобы ненароком не навредить окружающим.

Суть высказываний артистов очевидна — обращать внимание на проблему надо, но бойкотировать «огоньки» выглядит странно, потому что нужно же о себе хоть как-то зрителям напоминать и уж совсем странно их лишать новогоднего праздника. А вот одна из политических сил, которая никак не может попасть в Госдуму, в очередной раз пропиарилась и на этой истории. Они призвали оштрафовать Меладзе за «саботаж». Ну, а Захар Прилепин грозится после прихода его политической силы к власти топ-артистов отправить в донецкую филармонию — вероятно, чтобы они там поднимали настроение жителям Донбасса.

Со своей стороны я порекомендовал бы Валерию Меладзе на время сменить работу. Если концерты давать нельзя, то он мог бы вполне освоить новую полезную работу, например дворника. Но на самом деле полезных профессий много, и в пандемию каждый может переквалифицироваться, если его профессия «простаивает». Так что у Меладзе есть все шансы найти новый заработок. Однако сам Валерий пошел еще дальше и предложил врачам его использовать в «красных зонах» ковидных госпиталей, так как у него есть время и он хочет быть полезным.

В целом, история бойкота «новогодних огоньков» уже живет отдельной от Меладзе жизнью, и он, похоже, всю эту скандальную историю перешагнул в первые же пару дней после своего заявления, а остальные спикеры до сих пор высказываются. Волна идет за волной. Штиль — за горизонтом.