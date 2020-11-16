Цифровизация и пандемия сокращают количество чиновников в России

Пандемия коронавируса и цифровизация сыграли важную роль при решении о реформировании госаппарата в России. Так специалисты в технологиях госуправления, опрошенные ФАН, оценивают грядущее сокращение вакансий чиновников, объявленное председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Ранее премьер-министр РФ сообщил о том, что с 1 января 2021 года в стране начнется оптимизация госуправления, во время которой штат центральных аппаратов министерств и ведомств сократят на 5–10%.

Чиновников сокращают, чтобы их не стало много

Сокращение кадров в аппаратах российских министерств и ведомств — необходимая мера, считает директор Центра технологий госуправления РАНХиГС Владимир Южаков.

«В России это традиционная работа, — напомнил он в разговоре с ФАН. — Но фактически эти сокращения лишь помогают снизить темпы роста госаппарата. Если бы такие усилия не предпринимались, прирост за десятилетие был бы значительно больше».

«Срезать» 5% или 10% от кадров в госаппарате — вопрос чисто прикладной, утверждает эксперт. Важнее не прекращение набора людей на открытые ранее вакансии, а изменение структуры вспомогательных служб: отдела кадров, бухгалтерии и других «обеспечивающих» подразделений.

«В разных ведомствах доля занятости таких подразделений составляет от 4,5% до 70%, — объясняет Южаков. — Если принять в качестве стандарта, что в них не может быть занято более 20%, то это сократит госорганы и повлияет на более эффективную работу оставшихся кадров. У нашего правительства уже есть позитивный опыт по оптимизации за счет объединения обеспечивающих структурных подразделений: у министерств и ведомств появляются общие бухгалтерии, кадровые службы, и это работает».

За сокращением свободных вакансий в госорганах может последовать сокращение «малых ведомств» с количеством сотрудников до 500, говорит собеседник ФАН. Затраты на обеспечение работы таких госструктур оказываются в 1,5–2 раза выше, чем в крупных ведомствах, поэтому такие органы власти — следующие в очереди на оптимизацию.

Коронавирус помог увидеть необходимость в людях

Коронавирус и вынужденная удаленная работа показали многим министерствам и ведомствам, что в их деятельности можно обойтись без некоторых должностей, поэтому сокращение в госуправлении вполне логично, считает член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

«В ходе кампании по борьбе с коронавирусом ведомства перевели многих сотрудников на удаленную работу и увидели, что можно обойтись без некоторых должностей, — поделился своим мнением депутат. — Оказалось, что аппарат в полном составе делает много ненужного и способен обходиться без открытых вакансий».

По словам собеседника ФАН, сокращение свободных вакансий в госструктурах — традиционная практика для России: такие реформы проводятся с интервалом в 5–10 лет.

Возможно, правительство также дополнит нынешнюю реформу тем, что урежет средства на командировки ведомств, считает Синельщиков.

Логичный шаг Мишустина

Российский политтехнолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко называет объявленную Мишустиным реформу логичным шагом после обещания цифровизации.

«Это было следствием ставки Мишустина на цифровизацию, — заявил он в разговоре с ФАН. — Она предполагает сокращение рабочих рук и снижение загрузки людей. Многие задачи будут выполняться при помощи компьютерных систем: скажем, многое уже переходит в электронный документооборот».

Кроме того, комментируя изменения в госорганах, не стоит отбрасывать политическую мотивацию, считает Минченко. В предвыборное время сокращение количества чиновников выглядит вполне логично, уверяет эксперт.

По мнению руководителя комитета «Опоры России» по госзаказу и цифровой экономике Илии Димитрова, реформа госуправления давно назрела и это также связано с цифровизацией.

«Чиновничий аппарат должен автоматизироваться, — заявил ФАН Димитров. — Оптимизация аппарата — одна из целей Мишустина, она следует из цифровизации».

По словам эксперта, сокращение свободных вакансий не говорит о том, что чиновников достаточно.

«Есть кадровый голод. Не везде в аппаратах заполнены места, а с учетом демографической ямы людей ощутимо не хватает. На многие вакансии госорганы не могут найти подходящих сотрудников», — рассказал он.

При этом после проведения реформы государственные органы смогут увеличить зарплаты оставшимся сотрудникам, а люди, которым не хватит места в аппаратах, пройдут переквалификацию — и не столкнутся с поиском работы.

Добавим, что реформа госаппарата начнется 1 января и продлится три месяца. Михаил Мишустин призвал коллег «быстро и качественно» настроить систему государственного управления, опираясь на поручения президента.