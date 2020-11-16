В Дагестане собрали рекордный за всю историю урожай риса

Махачкала, 16 ноября. Аграрии Дагестана собрали более 107 тыс. тонн риса. Как сообщили в региональном Минсельхозпроде, этот показатель стал рекордным для республики за всю историю возделывания этой культуры.

«Этот показатель стал рекордным для республики за всю историю рисосеяния, при этом уборка еще продолжается. Собранные 107 тыс. тонн уже перекрыли рекорд 2019 года, когда урожай риса в республике составил 95 тыс. тонн», – уточнили в ведомстве.

Рис пока убран с более чем 90% площади. По завершении уборочной кампании в Дагестане рассчитывают получить более 110-115 тыс. тонн. В прошлом году рис в республике был собран с площади 21,4 тыс. гектаров, за год уборочная площадь выросла до 25,5 тыс. гектаров.

Достигнутые рекордные показатели в Минсельхозпроде региона объяснили государственной поддержкой мелиоративного комплекса.

«Такие результаты стали возможными благодаря масштабной господдерджке, оказываемой развитию мелиорации в республике. Только из регионального бюджета в 2019 году на реконструкцию межхозяйственных мелиоративных сетей было направлено 500 млн рублей – беспрецедентная сумма. Проведенные на эти средства работы начинают давать свои плоды. Большая поддержка ежегодно также оказывается федеральным Минсельхозом», – разъяснили ФАН в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

Там также добавили, что дагестанский рис экспортируется в Турцию, Азербайджан, Таджикистан и ряд российских регионов.