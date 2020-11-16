Блогер Лена Миро обрушилась с критикой на шоу «Ледниковый период»

Москва, 16 ноября. Блогер и публицист Лена Миро, известная своими жесткими высказываниями в адрес медийных персон, разразилась критикой в адрес участников шоу «Ледниковый период».

Миро в своем блоге раскритиковала ряд участниц ледового шоу, выходящего в эфире Первого канала. Так, по словам скандально известного блогера, 42-летняя звезда фильма «Экипаж» Ирина Пегова является непосильной ношей для фигуриста Алексея Тихонова из-за наличия у нее лишнего веса. Миро при этом не стеснялась в выражениях и сравнительных оборотах, назвав актрису копией ныне покойной актрисы Натальи Крачковской.

Досталось также и популярной поп-исполнительнице Ольге Бузовой: исполнительницу хита «Мало половин» Миро назвала «пьяным Буратино», который всеми силами пытается устоять на коньках. Не менее негативным отзывом блогер удостоила соведущую ледового шоу, фигуристку Алину Загитову, которая, по мнению Миро, не имеет таланта к разговорному жанру.

«Да и зачем ей разговаривать? Она ж фигуристка. Однако смотреть на попытки Алины что-то сказать мучительно больно, — пишет Миро. — И за нее стыдно, и себя жалко. Так хочется помочь ей, а нечем».

В заключение блогер иронично отметила наиболее «удачное», по ее мнению, решение организаторов «Ледникового периода», которое заключается в присутствии среди членов жюри прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой, «тыкающей кнопочки наобум».

Как ранее сообщал ФАН, оценки Регины Тодоренко и Романа Костомарова в «Ледниковом периоде» стали причиной ссоры между Ильей Авербухом и Еленой Исинбаевой.