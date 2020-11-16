Фото с места падения ребенка из окна в Тамбове появились в Сети

Тамбов, 16 ноября. Маленькая девочка в Тамбове тяжело пострадала после падения из окна квартиры на четвертом этаже. Фото с места ЧП опубликовало региональное СУ СК РФ.

По данным ведомства, ребенок выпал из окна сегодня утром на Лермонтовской улице. По предварительным данным, девочка самостоятельно открыла окно, облокотилась на москитную сетку и вместе с ней упала вниз.

Сейчас малышка находится в больнице. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, опрашивают родителей и родственников девочки, а также очевидцев, которые нашли ее на улице.

Отметим, что и спасатели, и правоохранительные органы не устают напоминать, что москитные сетки не могут предотвратить падение детей из окон. Лучшим вариантов, чтобы обезопасить ребенка, будет установка оконного ограничителя. Он представляет собой гребенку, которая позволяет приоткрывать окно на небольшую ширину.