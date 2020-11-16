Донбасс, 16 ноября. Украинские передовые части минируют населенные пункты Донецкой области. Комбат ВСУ организовал схрон оружия и боеприпасов для продажи националистам. Партия Порошенко организует акции протеста в Мариуполе. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Населенные пункты Дзержинское и Новоласпа на юге Донецкой Народной Республики обстреляны в минувшие сутки Вооруженными силами Украины. Киевские силовики применили ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, автоматы и крупнокалиберные пулеметы.

Военнослужащие ВСУ активно минируют районы вблизи населенных пунктов, что создает угрозу мирному населению, сообщают в Управлении Народной милиции ДНР. Недавно в Зайцево, что под Горловкой, военнослужащие 137-го батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ установили 250 противотанковых мин прямо на центральной улице поселка. Их сослуживцы из 79-й десантно-штурмовой заминировали местность площадью около 500 квадратных метров в районе Красногоровки.

Офицеры ВСУ поставляют оружие националистам

О причастности командного состава украинских передовых частей сообщает Управление Народной милиции ЛНР. В ведомстве озвучили данные разведки о недавнем вскрытии сотрудниками Службы безопасности Украины крупного тайника с оружием. Схрон обнаружен в одной из боевых машин убывающей по ротации 30-й отдельной механизированной бригады.

Расследованием установлено, что организовали тайник военнослужащие 1-го батальона указанной бригады по приказу комбата Петренко. Из схрона изъяты два противотанковых ручных гранатомета с выстрелами к нему, несколько тысяч патронов и десять автоматов Калашникова. Данное оружие и боеприпасы, по замыслу организатора, предназначались для сбыта на территории Украины представителям радикальных организаций.

Украинские военные продают позиции сменщикам

Пока командиры ВСУ торгуют оружием с националистами, рядовой личный состав убывающих по ротации подразделений продает оборудованные позиции сменщикам, сообщает луганское Управление Народной милиции. Военнослужащие 30-й бригады предложили прибывшим им на замену бойцам 92-й отдельной механизированной бригады купить позиции. В случае несогласия с оплатой убывающие пригрозили привести блиндажи в непригодное для использования состояние.

Партия Порошенко планирует акции протеста в Мариуполе

Об использовании украинскими политическими партиями силового ресурса для достижения политических целей рассказали в донецком Управлении Народной милиции. Дело в том, что в связи со вспышкой коронавируса на Украине правительство страны ввело так называемый «карантин выходного дня». Данное решение вызвало волну протестов представителей бизнес-сообщества и тут же было использовано в политических играх.

Как сообщают в Донецке, по имеющейся информации, в Мариуполе партия «Европейская солидарность», лидером которой является экс-президент Украины Петр Порошенко, запланировала антиправительственные акции протеста с требованием отмены карантинных ограничений. В этих целях представители Порошенко договорились с военнослужащими 12-й бригады Национальной гвардии Украины. Партийные активисты и бойцы Нацгвардии будут требовать отменить ограничения, а также пересмотреть результаты выборов в мариупольские органы местной власти.