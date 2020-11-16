Степан Джигарханян планирует разочаровать Цымбалюк-Романовскую

Сын актера не собирается судиться с бывшей женой Армена Джигарханяна из-за квартиры, которую Виталина Цымбалюк-Романовская купила на деньги тогда еще жениха и оформила на себя. Степан Арменович не собирается поднимать популярность женщины на раздутых скандалах. Об этом и о своей попытке успеть на похороны отца Степан Джигарханян рассказал в эксклюзивном интервью ФАН.

— Из-за пандемии отменено прямое сообщение между США и Россией, сокращено количество международных перелетов. Вы успеваете прибыть во вторник в Москву?

— На похороны я, судя по всему, не успеваю. Могу успеть, могу не успеть. Вы знаете, какая в мире ситуация в связи с рейсами, локдаунами, этими тестами. Полная неразбериха. Мне еще — ну, не буду вдаваться в детали — нужно документы все иметь на руках. Их вовремя не оказалось. Поэтому не получилось в тот же день или на следующий вылететь.

— А как мама в Москве переносит потерю одна? Вы с ней поддерживаете постоянную связь?

— Да, конечно, мы с мамой на связи, она сейчас в Москве не одна. Близкие друзья Армена Борисовича взяли на себя все организационные вопросы в связи с похоронами. Поэтому естественно, что мама не одна, с поддержкой — и с моей стороны, и с их стороны. Так что в этом плане я спокоен.

— Вы единственный наследник не только материального состояния Армена Борисовича, но и его творческой составляющей. Планируете что-то с этим сделать? Написать книгу, снять фильм.

— Я не писатель, я не режиссер. Сейчас я не думал, честно говоря, на эту тему. Тем более не далее как в день рождения Армена Борисовича в театре, где проходило торжество, состоялась премьера фильма, снятого его другом Артуром Согомоняном. Эта работа уже выполнена на данный момент.

Что касается книги — не знаю. Посмотрим, как будут развиваться события. Может, будет вряд ли его квартира, но какое-то помещение в Москве переоборудовано под музей Армена Борисовича Джигарханяна. Все это будет находиться в стадии обсуждения в ближайшие месяцы, потому что сейчас немного не до этого. Суета с моими перелетами и в первую очередь с похоронами Армена Борисовича — с моим приездом или неприездом.

— Ваша мама специально вернулась из США в Россию, когда узнала, что Армен Борисович болен и ему нужна помощь. Не планирует она опять перебраться в Америку?

— Да с чего вдруг она в США вернется? Она переехала в Москву, живет у себя дома, где, собственно, и жила не один десяток лет.

— Вы давно живете на две страны, не планируете где-то окончательно осесть — например, в России?

— Нет, я такой вопрос не ставлю в обозримом бедующем. Посмотрим, будущее покажет. Мир меняется. Сейчас что-либо загадывать, что-либо прогнозировать, тем более уж планировать весьма стремно получается. Планируем одно — получается вот оно что, видите… Представляете, сколько сейчас планов, сколько карьер полетело из-за этой пандемии? Так что это неблагодарное занятие. Давайте будем жить сегодняшним днем и посмотрим, что будет дальше. Сейчас никто не может предсказать.

— Сейчас много говорят о том, что у Цымбалюк-Романовской вполне можно отсудить квартиру, которую она приобрела на деньги Армена Борисовича, но записала только на себя. Не хотите как наследник через суд восстановить справедливость?

— Понимаете, в чем дело: я далеко живу и живу в других моментах, чтобы судиться с Цымбалюк-Романовской. С чего вдруг? Нет, конечно, не буду я ни с кем судиться. Я достаточно хорошо устроен, а затевать какую-то тяжбу с персонажем, который во многих отношениях очень несимпатичен… Зачем мне это нужно? Нет, конечно же, нет. Пусть это сочтется Цымбалюк-Романовской. Пусть облегченно вздохнет. Хотя нет, наоборот, она будет очень разочарована. Потому что все, что ей нужно, — это оставаться на плаву в свете софитов. И если бы я подал на нее в суд за эту квартиру, началась бы тяжба. А от этого, я думаю, она была бы только рада.

Напомним, Армен Джигарханян будет похоронен во вторник, 17 ноября, на Ваганьковском кладбище, где находится могила его дочери. Так решили семья и друзья актера. Несмотря на запрет на публичные мероприятия, театр Джигарханяна решил все-таки устроить гражданскую панихиду, на которую приглашены все, кто хочет проститься с артистом. Но ради безопасности будет введен обязательный режим масок и безопасного расстояния между присутствующими.

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