Избрание Байдена президентом США принесет Украине управляемый хаос

Вопреки высокопарным заявлениям киевских политиков, избрание президентом США кандидата от Демократической партии Джо Байдена не сулит Украине ничего хорошего. Американская внешняя политика в этом случае окажется в руках представителей транснациональных компаний, которым выгодно слабое и зависимое украинское государство.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший перспективы тандема «Сонный Джо и Украина».

«Я готов целовать песок»

«Избранный» глобальными медиа новым президентом США Джо Байден до сих пор официально не объявлен победителем выборов-2020, однако украинский истеблишмент уже ринулся припадать к стопам предполагаемого сюзерена.

Первым на Украине, пользуясь преимуществом служебного положения, поздравление «триумфатору выборов» успел послать Владимир Зеленский.

«Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с США!» — отметил украинский президент.

Следом подтянулся глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Чуть отстав от Ермака, пафосное послание отправил экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Мои самые теплые поздравления Джо Байдену — бойцу, государственнику и новоизбранному президенту США!» — пафосно объявил Порошенко.

Дальше почта Байдена стала принимать славословия от украинских политиков рангом пониже. Удивительным образом в этом хоре исполняющих пеан в честь кандидата-демократа соединились голоса тех, кто когда-то вместе с Байденом-старшим и младшим выкачивал из «неньки» многомиллионные прибыли в рамках серых схем Burisma Holdings, и тех, кто тогда же сливал компромат на это семейство администрации Дональда Трампа.

Порыв верноподданнических чувств у украинской «элиты» случился столь сильным, что местами даже перешел в стадию «Я готов целовать песок, по которому ты ходила». Так случилось, например, с экс-премьером Украины Алексеем Гончаруком, который опубликовал в Сети фото с собой, любимым, стоящим на американском пляже, и гордо подписал снимок:

«Рехобот-Бич — именно здесь новоизбранный президент [Байден] провел первый уикенд в новом статусе».

Словом, Украина отнеслась к декларируемому американскими СМИ итогу выборов-2020 крайне неравнодушно — и с явным ожиданием некой взаимности от Байдена по отношению к Киеву.

Но чего на самом деле стоит ждать «незалежной» от 77-летнего американского политика, если тот все-таки станет хозяином Белого дома?

«Сонный Джо» в роли ширмы

Начнем с того, что бывший неофициальный куратор украинского направления в администрации Барака Обамы в должности вице-президента Джо Байден и условный президент США Джо Байден — это две очень разные позиции. Если ранее этот человек был частью той самой «свиты», которая, согласно известной цитате, «играла короля», то теперь он сам может оказаться «королем», действия которого будут зависеть от взглядов и намерений собственного окружения. Помимо политических причин, в случае с Байденом его зависимость от «свиты» усилится еще и не самым лучшим физическим состоянием «триумфатора выборов».

Первый же взгляд на возможный состав будущей администрации Байдена, озвучиваемый американской прессой, выявляет любопытную картину. По словам специалиста по внутренней и внешней политике США Дмитрия Дробницкого, на ключевых постах в сфере нацбезопасности и обороны, в случае избрания кандидата-демократа, окажутся люди Обамы.

«Финансово-торговую сферу оккупируют представители ФРС и транснациональные чиновники, — добавил Дробницкий. — И только второстепенные министерства достанутся соратникам Байдена и левым активистам».

Иными словами, реально управлять внешней политикой Соединенных Штатов в случае победы «триумфатора выборов» станет не сам Байден-старший и даже не его напарница Камала Харрис. Рулить тут станут транснациональные корпорации, для которых «Сонный Джо» станет играть роль ширмы. Конечно, ему еще могут позволить вновь заняться на Украине каким-нибудь не совсем легальным семейным «гешефтом», но и только. Прочие же украинские дела станут курировать совсем другие люди.

Украина как разменная монета

На протяжении четырех лет своего президентства Дональд Трамп Украиной откровенно брезговал, хотя и стал первым американским президентом, санкционировавшим отправку на «незалежную» летального оружия. При президенте Байдене украинское направление наверняка вновь станет одним из ключевых для американской политики в Европе. Правда, радоваться этому украинцам особенно не стоит.

Следует понимать, что транснациональным корпорациям сильная и суверенная Украина не к чему — она им нужна слабая и предельно зависимая. Следовательно «дерибан» и закабаление украинского государства посредством кредитов, деиндустриализации и внедрения в украинскую «элиту» агентов влияния ТНК будет продолжаться. Дестабилизация и управляемый хаос, облегчающие переход украинских активов в собственность американского и западноевропейского истеблишмента, — вот что ждет «неньку» при «бойце и государственнике» Джо Байдене в кресле президента США.

Кроме того, при «Сонном Джо» заметно возрастет опасность обострения конфликта в Донбассе. Прежде всего, такое обострение позволит, в случае необходимости, активизировать на Украине то самое состояние управляемого хаоса, которое требуется для «дерибана». При этом надо понимать, что Донецк и Луганск, безусловно, выстоят.

Впрочем, в случае новой агрессии Киева против народных республик России придется потратить время и ресурсы на «обнуление» обострения конфликта, что вполне вписывается в стратагему транснациональных корпораций — им сильная и суверенная РФ тоже крайне не нравится. Если есть возможность попробовать хоть немного ослабить Россию, использовав для этого Украину как разменную монету, то ТНК так и сделают.

Понимают ли все это украинцы, заваливающие поздравлениями «триумфатора выборов»? Если не понимают, то это свидетельство глубокой интеллектуальной деградации украинских верхов. Если же понимают, то мы наблюдаем настоящий парад сознательного национального предательства — не первого в истории Украины и, видимо, не последнего.