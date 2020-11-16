Гробовщик изнасиловал и убил школьницу в Свердловской области

Асбест, 16 ноября. Труп пропавшей несколькими днями ранее 11-летней девочки обнаружен в городе Асбесте Свердловской области. Как стало известно ФАН, на полуобнаженном теле ребенка правоохранители зафиксировали следы удушения и сексуального насилия.

Днем 12 ноября о пропаже своей несовершеннолетней дочери в полицию заявили родители ребенка. По их словам, девочка ушла днем гулять и не вернулась, ее телефон не отвечал. Уже 15 ноября по подозрению в совершении преступления был задержан ранее неоднократно судимый за грабежи и убийство 40-летний местный житель.

По этому факту СУ СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетней».

«Мы сразу заподозрили, что произошло что-то неладное, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Стали отрабатывать лиц, недавно освободившихся из заключения и проживающих в данном районе. Под подозрение попал местный житель, оказавшийся рецидивистом с 19-летним стажем».

По словам источника, мужчину по кличке Осип освободили в феврале — он отбывал наказание за грабежи, разбои и кражи. На момент совершения преступления он работал в бюро ритуальных услуг.

«Он признался, что встретил девочку возле одного из девятиэтажных домов по улице Ленина, — добавил источник. — Был пьяный. Пригласил домой и надругался, затем задушил. Тело вечером положил в кустарник и присыпал ветками».

Собеседник ФАН также рассказал, что погибшая девочка не единственный ребенок в семье, ее сестра во время трагедии находилась у бабушки.

В рамках уголовного дела следователи проверят задержанного на вменяемость. Он чистосердечно признался и раскаялся в совершенном преступлении. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Дело взяла на контроль местная прокуратура.