Фото Елены Прокловой с вдовой Караченцова привело в восторг пользователей

Москва, 16 ноября. Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова показала совместный снимок с вдовой Николая Караченцова — актрисой Людмилой Поргиной. Фото привело фанатов в восторг.

Звезда культовых лент «Мимино» и «Собака на сене» Проклова опубликовала в своем микроблоге в социальной сети Instagram несколько фотографий. На первом обнародованном кадре артистка позирует в компании заслуженного художника России Никаса Сафронова и актера Дмитрия Харатьяна.

На втором снимке, который привлек наибольшее внимание фанатской аудитории, Проклова в коротком наряде сидит на диване рядом со вдовой Николая Караченцова, 71-летней звездой «Юноны и Авось» Людмилой Поргиной, облаченной в длинное изящное платье с цветочным орнаментом. Третьим героем фото вновь стал главный гардемарин страны — Харатьян.

«Трио замечательных людей»; «Молодая, не узнала»; «Замечательные лица!»; «Елена, вы рядом с Поргиной — это огонь. Харатьян хорош!!!» — рассыпались в комплиментах восторженные фолловеры.

Одна из поклонниц в комментариях под постом вспомнила выпуск передачи «На дачу!», героиней которого стала Елена Проклова, и отметила, что актриса, внесшая немалый вклад в развитие отечественного кинематографа, также является прекрасной хозяйкой.