Валерий Меладзе попросил дать допуск в «красную зону» ковидных госпиталей

Москва, 16 ноября. Известный российский певец и продюсер, 55-летний заслуженный артист России Валерий Меладзе попросил разрешения присутствовать в «красной зоне» ковидных клиник.

Запрос исполнителя в формате видео был опубликован в его личном микроблоге в социальной сети Instagram. Меладзе на видеозаписи обратился к врачам Москвы и Подмосковья с просьбой предоставить ему разрешение беспрепятственно посещать «красную зону» ковидных госпиталей. Артист объяснил, что хотел бы присутствовать рядом с врачами, борющимися со смертельным заболеванием, и оказывать им всяческую поддержку.

«Я могу морально поддерживать вас и если я могу еще чем-то помочь — буду очень рад, — заявил певец. — Это не просто акция или попытка пиара, я просто хочу быть рядом с вами, хочу помочь и применить свои силы, возможности и умения».

Валерий Меладзе ранее взбудоражил отечественный шоу-бизнес призывом бойкотировать новогодние телепередачи, который адресовал коллегам по сцене. Основанием для подобного высказывания послужили ограничительные меры, введенные с целью недопущения распространения коронавируса в России. Позже Меладзе попытался сгладить углы, заявив, что его предложение носило сугубо «гипотетический» характер.