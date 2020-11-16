Брат заболевшей COVID-19 Дианы Гурцкой рассказал о ее состоянии

Москва, 16 ноября. Брат и продюсер заболевшей COVID-19 певицы Дианы Гурцкой Роберт рассказал о самочувствии знаменитости.

Роберт сообщил, что его сестра переносит заболевание легко. В беседе с Пятым каналом он рассказал, что первые два–три дня у Гурцкой держалась температура около 37 градусов. С певицей все это время находился ее 13-летний сын. У него уже три раза взяли анализы, но результат пока отрицательный.

Брат исполнительницы предположил, что она могла подхватить коронавирус повторно из-за уверенности в своем иммунитете. Дело в том, что еще летом у Гурцкой обнаружили антитела. Это означает, что она могла перенести инфекцию бессимптомно и потерять иммунитет спустя какое-то время. Роберт подчеркнул, что певица ведет активную волонтерскую и общественную деятельность и даже во время пандемии не прекращала работу.

«Сколько бы мы ни просили, усадить ее невозможно было», — сказал продюсер исполнительницы.

Роберт выразил надежду, что его сестра вскоре поправится. После выздоровления певица и ее брат смогут вернуться к работе над совместными проектами.