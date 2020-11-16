Лещенко опроверг слухи о своем бедствовании во время пандемии

Знаменитый советский и российский певец Лев Лещенко заявил ФАН, что он не бедствует в нелегкое время пандемии коронавируса, поскольку у него есть «подушка безопасности».

Народный артист РСФСР в интервью Федеральному агентству новостей весьма эмоционально отреагировал на материал в одном из СМИ, где некоторые его слова не соответствуют действительности.

«Я в принципе не говорил о своем бедственном положении, — сразу же заявил Лещенко. — Это какая-то глупость! Я богатый человек! Я говорил, что [обычные] артисты бедствуют, а не мы [звезды]. Мы всячески стараемся им помогать. У меня вот есть 20 человек, которым я плачу деньги из своего кармана. Потому что я не работаю в бюджетной сфере».

По словам собеседника ФАН, речь идет об огромном количестве людей в российском шоу-бизнесе, которые работали на какой-то продукт и получали за него деньги.

«Но сейчас же все закрыто, — отметил Лещенко. — Они не востребованы, не могут реализовать себя. Те, кто находится в государственной сфере, может быть, получают какую-то компенсацию. Но у людей, которые работают вне бюджетной сферы, — а это практически вся эстрада, вся масскультура — нет концертов, и они не получают никаких субсидий. Вот о чем я говорил!»

Артист признался, что и ему помогают при необходимости друзья, и сам он это делает.

«Я уже пять лет каждый месяц отправляю деньги своему однокурснику. Я помогаю детскому дому, — пояснил он. — Я сам содержу сейчас 20 артистов, понимаете? Мне это тяжело. И если бы не мои друзья, которые действительно что-то там делают для меня… Нет, я бы выкрутился, конечно, без вопросов. Но это очень большая нагрузка!»

Лещенко уже на протяжении нескольких месяцев практически ничего не зарабатывает, а только тратит.

«Но я богатый человек, — повторил он. — Я накопил [денег], у меня есть «подушка безопасности». Я не ною! Я справляюсь. И нас единицы. А не справляются люди, которые не имеют имени. Основная масса нашего шоу-биза — простые ребята. Они живут на то, что зарабатывают. Это же не государство, не бюджетная сфера».

Певца возмущает, что кто-то где-то написал, будто во время пандемии новой коронавирусной инфекции он находится в бедственном положении.

«Слава богу, я не в бедственном положении. Я сам содержу свой театр, еще помогаю детскому дому, где ребята с ограниченными возможностями, — сказал он. — Я помогаю однокурсникам, артистам, я кручусь как белка в колесе. Слава богу, я живу нормально. Не паникую и не кликушествую. А они: «Вот Лещенко бедствует…»

Собеседник ФАН снова напомнил о своем коллективе в Театре эстрадных представлений «Музыкальное агентство».

«Вот представьте себе: у меня 20 человек, и, если б я им не помогал, чем бы они тогда зарабатывали? — вопросил народный артист. — Они пошли бы работать грузчиками, уборщицами, таксистами… В 1990-е годы, когда мы были в таком же почти положении, мой товарищ и коллега Коля Соловьев пошел работать таксистом. Народный артист!»

Но тогда не было государства, считает Лещенко, оно развалилось. В отличие от нынешнего времени.

«Сейчас у нас государство — одно из самых мощных по военному потенциалу, — отметил собеседник ФАН. — Оно не бедное. Мы говорим, что оно сильное. Но если оно сильное, то пусть тогда поможет людям, кто не работает и не получает ни копейки. Их же немного. Но лично я не жалуюсь. У меня все в порядке. Я не бедствую. Бедствуют другие артисты».

Ранее Лев Лещенко рассказал, что у него до сих пор присутствуют остаточные явления после того, как прошедшей весной он переболел коронавирусом. Позже артист прокомментировал идею певца Валерия Меладзе бойкотировать новогодние концерты и съемки.