Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Россиянам рассказали, как ускорить восстановление легких после коронавируса

Россиянам рассказали, как ускорить восстановление легких после коронавируса

Москва, 16 ноября. Специалисты рассказали, как ускорить восстановление легких после перенесенной коронавирусной инфекции.

По словам аллерголога-иммунолога Евгении Паршиной, эффективными средствами являются дыхательная гимнастика и специальные тренажеры. Гимнастикой можно заниматься самостоятельно или в медучреждении под наблюдением специалиста. Паршина отмечает, что упражнения следует выполнять несколько раз в день.

Для лечения дыхательной недостаточности специалист рекомендует посещать ингаляции термическим гелиоксом в клиниках. Ту же процедуру стоит проводить и для снижения вирусной нагрузки.

Заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко, в свою очередь, заявил, что на восстановление после перенесенного COVID-19 требуется время. Он добавил, что человеку будет тяжело выполнять какую-либо физическую нагрузку, пока легкие остаются поврежденными и не могут справляться с нагрузкой в полном объеме.

Новости партнеров