Россиянам рассказали, как ускорить восстановление легких после коронавируса

Москва, 16 ноября. Специалисты рассказали, как ускорить восстановление легких после перенесенной коронавирусной инфекции.

По словам аллерголога-иммунолога Евгении Паршиной, эффективными средствами являются дыхательная гимнастика и специальные тренажеры. Гимнастикой можно заниматься самостоятельно или в медучреждении под наблюдением специалиста. Паршина отмечает, что упражнения следует выполнять несколько раз в день.

Для лечения дыхательной недостаточности специалист рекомендует посещать ингаляции термическим гелиоксом в клиниках. Ту же процедуру стоит проводить и для снижения вирусной нагрузки.

Заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко, в свою очередь, заявил, что на восстановление после перенесенного COVID-19 требуется время. Он добавил, что человеку будет тяжело выполнять какую-либо физическую нагрузку, пока легкие остаются поврежденными и не могут справляться с нагрузкой в полном объеме.