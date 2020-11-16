Назван лучший фильм 2020 года

Вашингтон, 16 ноября. Названы лауреаты американской премии People's Choice Awards, выбранные по итогам зрительского голосования.

Главным фильмом текущего года по версии People's Choice Awards стал комедийный боевик «Плохие парни навсегда», одну из главных ролей в котором сыграл актер Уилл Смит. Картина за авторством Адиля Эль Арби и Билала Фалла является третьей частью кинофраншизы и рассказывает историю детективов Майка Лоури и Маркуса Бернетта, столкнувшихся с призраками прошлого.

Смит, сыгравший детектива Майка в «Плохих парнях», также был удостоен премии в номинации «Лучший актер». Пару ему составила актриса Тиффани Хэддиш, исполнившая главную роль в картине «Гламурные боссы».

Лучшей комедией года зрители признали сиквел ленты «Будка поцелуев», а лучшим экшн-фильмом назвали ленту Disney «Мулан». Лауреатом премии в жанре драмы стал фильм «Гамильтон», а в номинации лучшее кино для семейного просмотра безоговорочную победу одержал мультфильм «Вперед».