Младшая сестра Ким Кардашьян возмутила поклонников нелепым нарядом

Лос-Анджелес, 16 ноября. Бывшая самая молодая миллиардерша мира, сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер возмутила фанатов, посетив ресторан без маски.

Как пишут западные СМИ, Дженнер решила провести вечер в компании друзей в одном из заведений Беверли-Хиллз и попала в прицел объективов. Читатели обратили внимание, что звезда нарушила действующие в городе требования на ношение защитной маски в общественных местах, в том числе и в ресторанах. В Сети напомнили, что сестра Дженнер Хлои Кардашьян уже переболела COVID-19.

«Пусть не появляется перед людьми без маски!»; «Как можно прийти в ресторан без маски после того, как твоя сестра переболела коронавирусом?» — возмутились комментаторы.

Не понравился читателям западных СМИ и наряд Кайли Дженнер. Многие посчитали, что бывшая самая молодая миллиардерша выглядит нелепо в оранжевых брюках и красной блузке.

«Этот наряд милый и уродливый одновременно»; «Почему она в таком странном наряде?» «У нее ужасный стиль», — негодуют в Сети.

Кайли Дженнер выпускает косметику под собственным брендом и является одной из самых популярных блогерш в Instagram. Недавно звезда показала, как выглядела на первых снимках, опубликованных ею в соцсети.