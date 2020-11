Меконг: как Пекин получил ключи от Индокитая

Автор Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о проблемах реки Меконг, роли Китая и противостоянии Пекина и Вашингтона в Индокитае.

Меконг — самая крупная река Индокитая протяженностью 4350 километров, берущая начало на Тибетском плато и несущая свои воды через шесть стран. Река делится на Верхний Меконг, известный как Ланьцан, который протекает по территории Китая, и Нижний — от границы с КНР до впадения в Южно-Китайское море через Мьянму, Лаос, Таиланд, Камбоджу и Вьетнам.

Река крайне важна для материковой части Юго-Восточной Азии, так как не только обеспечивает водой и продовольствием десятки миллионов человек, но также является значимой транспортной артерией и источником электроэнергии для развития промышленности. Рыба составляет основную часть белкового рациона жителей бассейна Меконга. Один из самых больших рыболовных регионов, который дает 20% мирового вылова пресноводной рыбы, зависит от муссонных отливов и приливов Нижнего Меконга, что приносит 8-10 млрд долларов местной экономике.

Лаос, у которого нет выхода к морю и достаточной инфраструктуры для доставки своих товаров на мировой рынок, поставил перед собой цель стать «батареей Юго-Восточной Азии», экспортировав 20 000 мегаватт электроэнергии к 2030 году. Правительство планирует построить девять ГЭС на самом Меконге и каскад из семи плотин на его левом притоке — реке У. На сегодня уже завершены пять дамб, две из которых на основном русле реки, а реализация еще одного проекта стоимостью 2,03 млрд долларов начнется в конце текущего года. Основными инвесторами в лаосскую гидроэнергетику являются компании из Китая и Таиланда.

Развитие ГЭС на Меконге призвано удовлетворить потребности в электричестве населения и предприятий, повысив тем самым уровень жизни в странах Индокитая. Но обратной стороной такого подхода стало критическое падение уровня воды в реке, которое особенно негативно сказывается в сезон дождей.

Летом 2019 года уровень воды в Меконге опустился до самого низкого значения за последние 50 лет, а цвет вдруг стал бирюзовым вместо обычного грязно-коричневого. Особенно пострадало расположенное в Камбодже крупнейшее озеро Индокитая — Тонлесап, которое в сезон дождей наполняется водами реки, увеличивая площадь поверхности в пять раз — явление, известное как «сердцебиение Меконга». В прошлом году озеро было наполнено только шесть недель вместо обычных пяти-шести месяцев. В результате камбоджийские рыбаки, чья страна в большей степени зависит от реки, сообщили что вылов рыбы сократился на 80-90% в сравнении с предыдущими годами.

Уровень воды упал настолько, что в Камбодже, где потребности в электроэнергии на 48% обеспечивают ГЭС, произошли массовые отключения света, а в Таиланде ирригационные насосы не могли продолжать работу и правительство вынуждено было мобилизовать армию для оказания помощи населению.

Весной 2020 года Камбоджа объявила мораторий на строительство новых плотин на главном русле до 2030 года.

Основная проблема заключается в том, что на Нижнем Меконге расположены только две дамбы, в то время как в Китае их 11 и планируется еще несколько. Плотины китайских ГЭС, суммарной уставной мощностью 21 310 мегаватт, удерживают в общей сложности 47,6 млрд кубометров воды в Верхнем Меконге.

Изначально предполагалось, что основной причиной прошлогодней катастрофической нехватки воды стали изменения климата, которые привели к небывалой засухе в Индокитае. При этом мало что известно о положении дел с гидроресурсами в верхнем течении, так как в Китае эти данные являются государственной тайной.

В апреле текущего года вышел специальный доклад консалтинговой компании Eyes on Earth, специализирующейся на управлении водными ресурсами. На основе анализа различных данных за период с 1992 по 2019 годы, исследователи пришли к выводу, что главным виновником проблем Меконга являются китайские ГЭС.

В докладе говорится, что в 2019 году в районе Верхнего Меконга количество воды от таяния ледников и осадков превысило среднегодовые показатели, но с апреля по сентябрь Китай блокировал или ограничивал сток вод больше, чем когда-либо прежде, что и привело к небывалой засухе в странах ниже по течению, поставив под угрозу жизни 70 миллионов человек во Вьетнаме, Камбодже, Таиланде и Лаосе.

Специалисты также высказывают опасения, что изменение климата и быстрое таяние ледников на Тибетском нагорье послужили причиной строительства китайцами «водных сейфов» для обеспечения потребностей собственного населения в будущем.

Пекин все обвинения отрицает, считая их необоснованными, но обязался расследовать причины прошлогодней засухи.

Между Китаем и странами Нижнего Меконга нет официальных договоров по управлению водными ресурсами и полноценного механизма обмена данными о состоянии реки.

Создание в 1995 году Комиссии по Меконгу (Mekong River Commission, MRC), в которую входят Камбоджа, Лаос, Таиланд и Вьетнам, было попыткой сформировать многонациональный орган для регулирования хозяйственной деятельности на реке. Несмотря на то, что Комиссия выполняет исключительно консультативные функции, Китай отказался присоединяться к ней, но стал с 2002 года «партнером по диалогу», согласившись делиться данными об уровне воды только с двух станций мониторинга на Верхнем Меконге и только во время сезона дождей.

Взамен Пекин выступил с идеей создания Сотрудничества «Ланьцан-Меконг» (Lancang-Mekong Cooperation, LMC), включив в свой проект также Мьянму. С 2015 года Сотрудничество является ключевым инструментом многостороннего участия Китая в субрегионе Большого Меконга, позволяя китайцам играть по своим собственным правилам.

Здесь стоит упомянуть, что нашумевший доклад по Меконгу был сделан при финансовой поддержке американской Инициативы по Нижнему Меконгу (Lower Mekong Initiative, LMI), предложенной в 2009 году тогдашним госсекретарем Хиллари Клинтон для содействия координации и экономическому росту соответствующих стран, а также сдерживания растущего влияния Китая в регионе.

Примечательно, что появление доклада совпало с информационной кампанией по обвинению Китая в сокрытии информации о COVID-19, что якобы не позволило другим странам своевременно отреагировать на вызовы пандемии, а также очередным обострением в Южно-Китайском море (ЮКМ).

Специалисты уже не раз проводили параллели между проблемой Меконга и главным конфликтом Китая со странами Юго-Восточной Азии, отмечая, что действия Пекина во многом соответствуют его подходам в отношении споров в ЮКМ. Например, острые вопросы обычно не обсуждаются со всеми странами нижнего течения даже в рамках китайского Сотрудничества «Ланьцан-Меконг», а только в двустороннем порядке, что дает Китаю преимущество в переговорах. Стоит также помнить, что позиции КНР в Индокитае сильнее, так как у него «ключи» от Меконга.

60 million people's livelihoods were in jeopardy when the Mekong River dried up in 2019 — and new research shows Chinese dams were partly to blame. pic.twitter.com/5pJduVLn8p — SCMP News (@SCMPNews) April 22, 2020

Отношение Поднебесной к проблемам Нижнего Меконга, усугубленное информационными кампаниями местных СМИ, приводит к росту недоверия правительств стран региона к властям КНР.

В феврале 2020 года Таиланд отказался от китайского проекта по взрыву порогов на реке Меконг, что обеспечило бы круглогодичную навигацию 500-тонных грузовых судов из китайской провинции Юньнань через Золотой треугольник до города Луангпхабанг в Лаосе. Проект являлся частью более крупного плана по превращению Меконга в грузовую супермагистраль и промышленный коридор со множеством специальных экономических зон по берегам реки в странах Индокитая. А также по обеспечению китайской провинции Юньнань, не имеющей выхода к морю, доступа в остальные части Юго-Восточной Азии.

Build dam on the upstream Mekong River directly caused the record low water levels by limiting the river's flow#CCPChinaJudgmentDay pic.twitter.com/JNnDlFdP0m — Maggie Hongkonger (@MaggieLum) May 30, 2020

Явной враждебности по вопросу Меконга между государствами ЮВА и Китаем сейчас нет, но некоторая оппозиция постепенно накапливается, так как Пекин объективно обладает возможностью влиять на страны бассейна реки через доступ к воде.

Катастрофическая нехватка воды летом 2019 года, профинансированный американцами доклад, а также постоянная критика действий Пекина в западных и местных СМИ вынудили китайское руководство пойти на уступки. В октябре 2020 года Министерство водных ресурсов КНР и Комиссия по реке Меконг подписали соглашение, в соответствии с которым Китай официально согласился круглогодично предоставлять гидрологические данные о верхнем течении реки. Пекин также будет в срочном порядке сообщать о любых резких повышениях или понижениях уровня воды, которые могут привести к наводнению или засухе в низовьях бассейна Меконга.

Congratulations MRC!



Today, MRC & China signed an agreement, which will see China begin sharing year-round hydrological data with MRC.



“This agreement is a landmark in the history of China-MRC cooperation,” CEO Hatda said. Read more: https://t.co/oCuCIKrTyh pic.twitter.com/2qK5ANdC2x — MRC (@MRCMekong) October 22, 2020

На текущем этапе речь идет скорее о недопонимании и недооценке со стороны Китая последствий его деятельности. Поднебесная решает собственные проблемы, не особо заботясь о судьбе населения, живущего ниже по течению реки. А нежелание КНР координировать действия с другими, зачастую не позволяет странам Нижнего Меконга донести свою позицию до оппонента.

Главная река Индокитая потенциально может стать второй, после Южно-Китайского моря, конфликтной точкой в отношениях КНР и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.