Дана Назарова опровергла слова Гогена Солнцева о «ловеласе» Джигарханяне

Москва, 16 ноября. Шоумен Гоген Солнцев исказил действительность в своем рассказе о поведении «ловеласа и альфа-самца» Армена Джигарханяна, скончавшегося 14 ноября. Об этом в интервью ФАН рассказала актриса Дана Назарова, служившая в Московском драматическом театре под руководством Джигарханяна с 2008 по 2016 год.

Ранее в интервью изданию «Собеседник» Солнцев заявил, что Джигарханян «бегал за юбками молодых актрисулек» своего театра и что это негативно сказывалось на работе труппы.

«Армен Джигарханян — прекрасный артист, прекрасный человек, — подчеркнула Назарова. — Если человек в принципе оказывает знаки внимания женщинам, это не означает, что он за кем-то приударяет и кого-то обижает. Гоген Солнцев, конечно же, исказил действительность».

Собеседница ФАН отметила, что за время своей работы с Джигарханяном прославленный актер никогда не позволял себе лишнего.

«На мой вкус, когда женщина получает комплименты, когда мужчина — нормальный, достойный, это только поднимает тонус и всех приободряет. Это приятно всем вокруг. Никогда никакие границы никто не переходил», — пояснила актриса.

При этом, по словам артистки, повстречать самого Солнцева в стенах театра ей так и не удалось.

«Я восемь лет прослужила в театре и там этого Гогена ни разу не видела. Что он знает о том, как у нас там проходили репетиции? Его там никогда не было, он их не видел!» — заявила Назарова.

Родившаяся в 1985 году москвичка Дана Назарова окончила ВГИК им. Герасимова и продолжительное время работала в Московском драматическом театре Армена Джигарханяна. После рождения дочери актриса ушла из театра, погрузившись в образование и научную деятельность, однако продолжает играть в антрепризах и сниматься в кино.