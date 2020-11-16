Киев, 16 ноября. Депутат Елена Кондратюк станет первой женщиной, возглавившей Верховную раду Украины, распоряжение об этом подписал спикер Дмитрий Разумков.

Кондратюк является депутатом фракции «Батькивщина». На период временной нетрудоспособности Разумкова и его первого зама Руслана Стефанишина она станет временно исполняющей обязанности спикера Рады, уточняется в документе.

«Пусть это и временно. Елена Кондратюк — успеха. «Голос» всегда готов поддержать конструктивную работу», — поддержал политика депутат фракции «Голос» Ярослав Юрчишин.

На минувшей неделе известно, что Разумков заболел коронавирусом и отправился на самоизоляцию. Ранее НСН назвала Разумкова возможным преемником президента Украины Владимира Зеленского.