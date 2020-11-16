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Елена Кондратюк станет первой женщиной, возглавившей Верховную раду

Елена Кондратюк станет первой женщиной, возглавившей Верховную раду

Киев, 16 ноября. Депутат Елена Кондратюк станет первой женщиной, возглавившей Верховную раду Украины, распоряжение об этом подписал спикер Дмитрий Разумков.

Кондратюк является депутатом фракции «Батькивщина». На период временной нетрудоспособности Разумкова и его первого зама Руслана Стефанишина она станет временно исполняющей обязанности спикера Рады, уточняется в документе.

«Пусть это и временно. Елена Кондратюк — успеха. «Голос» всегда готов поддержать конструктивную работу», — поддержал политика депутат фракции «Голос» Ярослав Юрчишин.

На минувшей неделе известно, что Разумков заболел коронавирусом и отправился на самоизоляцию. Ранее НСН назвала Разумкова возможным преемником президента Украины Владимира Зеленского.

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