Военный эксперт объяснил, почему Россия не дает США реализоваться в Арктике

США рассматривают Арктику как один из возможных театров военных действий и регион, в котором необходимо давление на Россию. Такое мнение ФАН высказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Присутствие в Арктике

Как сообщает DefenseNews, в Вашингтоне хотят, чтобы армия закупила транспортные средства, способные работать в Арктике. Об этом говорится в законопроекте о расходах на оборону в 2021 финансовом году, который был опубликован 10 ноября.

«Комитет [при Сенате США] рекомендует министру Сухопутных войск США заняться поиском оборудования и транспортных средств, необходимых для арктических и холодных погодных условий», — заявил сенатор Билл Лэнг.

К общему оборонному бюджету было добавлено еще 8,25 миллиона долларов, чтобы ускорить закупку спецмашин для работы в Арктике. В последние годы внимание к Арктике возросло в связи глобальным потеплением и экономическими перспективами, которые следуют за этим.

Отчет должен содержать краткое изложение и оценку текущих возможностей, требований и эксплуатационных проблем гусеничных машин в холодную погоду. Комитет просит армию обосновать свои текущие сроки закупок и возможные потребности для программы.

Стоит заметить, что армия США планирует использование арктические машины на островах, которые являются территорией Канады. Оттава пока не давала Вашингтону разрешение на использование своих территорией.

Давление на Россию

Как отметил Сергей Простаков, климатические изменения, сделавшие возможными многие инфраструктурные проекты, и природные ресурсы Арктики — ценные возможности для развития России и других арктических стран. Регион остается одним из немногих неосвоенных пространств планеты.

«Он имеет огромный потенциал для международного сотрудничества. Однако на Западе Арктику рассматривают как один из возможных театров военных действий и регион, в котором необходимо давление на Россию. Обоснованию такой позиции служат многочисленные экспертные доклады, постоянно выпускающиеся материалы в СМИ. В них естественные преимущества России в регионе показываются как нечто незаслуженное и опасное для остальных стран, как что-то, с чем необходимо бороться», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению военного эксперта, конкретные примеры лишь подтверждают агрессивный настрой Запада, и, прежде всего, Вашингтона. К уже ставшим практически постоянным военным учениям, имеющим явный антироссийский подтекст, добавляются новые милитаристские инициативы. История с американским бюджетом для снегоходов, предназначенных для защиты неамериканской территории является наглядной иллюстрацией намерений США.

«Разумеется, Канада является страной НАТО и никаких препятствий Пентагону чинить не будет. Однако показательны и аппетиты американских военных, и их готовность воспользоваться любым поводом для создания новых форпостов на проблемных для них территориях», — добавил Сергей Простаков.

По его словам, именно враждебная западная позиция стала причиной усиления российской военной группировки в Арктике, призванной защитить интересы страны в ней. Москва делает все правильно, укрепляя свои позиции в важном регионе и не давая возможности западным агрессивным амбициям реализоваться в Арктике в ущерб России.