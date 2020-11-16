Киев, 16 ноября. Донбасс может вернуться в состав Украины «через десятки лет». Об этом заявил бывший военный ВСУ, участвовавший в боевых действиях в Донбассе, Андрей Рымарук.

Крым никогда не вернется в состав Украины, а Донбасс Киев сможет вернуть не ранее, чем через несколько десятков лет, заявил журналу «Країна» бывший участник боевых действий в Донбассе, экс-комвзвода ВСУ Андрей Рымарук, известный по роли в пропагандистском фильме «Атлантида».

Согласно сюжету украинского фильма, в 2025 году Украина одержала победу над Донбассом.

«Режиссер Васянович говорит, что надо было указывать 2045-й. Да здесь 2070-м пахнет», – говорит Рымарук.

По его словам, Украина никогда не сможет вернуть Крым.

«Это сверхмощная локация и база для военно-морского флота. Они его не отдадут. Русским предлагают работу в Крыму. Преимущественно это молодые семьи. Там родятся их дети. Через 20 лет голосовать: «Это моя земля, я в России родился», - предрекает Рымарук.

После государственного переворота на Украине жители Крыма практически единогласно в ходе референдума проголосовали за присоединение полуострова к Российской Федерации.