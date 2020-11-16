Тяжелый развод помог Марии Куликовой сыграть роль в новом сериале

Москва, 16 ноября. Премьера остросюжетной мелодрамы «Теорема Пифагора» о любовном треугольнике состоится в понедельник на телеканале «Россия-1». Роль Ирины, которой изменяет муж, сыграла российская актриса Мария Куликова. В интервью ФАН она призналась, что прекрасно понимала свою героиню.

«Когда мы работали, я представляла, какой это крах. Как это страшно, когда человек, которому ты доверяешь, предает тебя! Этого, конечно, никому не пожелаешь», — призналась Куликова.

Актриса рассказала, что в отношениях с бывшем мужем Денисом Матросовым они старались решать все сообща, а все ссоры тщательно скрывали от общего сына Ивана.

«Мы с Денисом ругались редко. Наверное, самый сложный период был тогда, когда появился ребенок. Мы сами начали строить загородный дом. Денис часто пропадал на стройке, а я была с ребенком. Не видеться подолгу было для меня мукой», — вспоминает актриса.

Как известно, Мария Куликова и Денис Матросов развелись в 2015 году, и расставание оказалось для актрисы очень тяжелым.

Сейчас все свободное от работы время она проводит с сыном, отметила собеседница ФАН. В перерывах между съемками они вместе ездят гулять, но в основном стараются находиться дома.

«У Ивана сейчас каникулы. Мы ходим в кино — аккуратненько, соблюдая все меры безопасности. В общем, балдеем — валяемся, готовим вместе. Мы кайфуем именно дома», — сказала Мария Куликова.

Сейчас актриса снимается в сериале «Не было бы счастья». Известно также, что совсем недавно Куликову видели в Турции: артистка проплывала мимо поклонников на яхте совсем одна.